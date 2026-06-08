Der SpaceX-Börsengang steht kurz bevor, die US-Firma hat mit Satelliten-Internet große Pläne. Das soll auch Deutschlands Handynetze verbessern. Dabei mischt die Satellitenfirma eines Deutschen mit. Deutschlands große Telekommunikationsanbieter blicken gen Weltall, um ihre Handynetze zu verbessern. So kooperiert die Deutsche Telekom mit dem US-Datendienst Starlink, dessen Weltraum-Funk ab 2028 Handyempfang in bisherigen Funklöchern ermöglichen soll. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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