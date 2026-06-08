Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Abhängigkeit von Microsoft in der Verwaltung, Nvidias neuen Super-Chip, Abschied von einer Handy-Technologie aus den 2000ern, ein KI-Tippspiel zur WM und dem Verreisen mit einer E-Sim. Der Computer läuft mit Windows, die Mails verwaltet Gmail und privat hält man Kontakt via Whatsapp. Das ist bequem, Nutzer:innen begeben sich damit aber auch in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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