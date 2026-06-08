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WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker-Symbol:
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Vor-IPO
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP Chart 1 Jahr
WH SelfInvest
08.06.2026 09:08 Uhr
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Börsenwoche im Stresstest: KI-Rücksetzer, Inflation & SpaceX-IPO im Fokus

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Die Woche startet mit einer klaren Frage: War der Freitag nur eine überfällige Bereinigung nach der KI-Rally - oder der Beginn einer größeren Neubewertung? Entscheidend werden US-Inflationsdaten, Zinsfantasie, Nahost-Schlagzeilen, Oracle/Adobe-Zahlen und die Reaktion auf das SpaceX-IPO.

Im Webinar "Wochenausblick Börse" bekommen Sie:

  • die wichtigsten Levels für DAX, Dow, Nasdaq, Gold, Öl, Bitcoin & Einzalaktien - mit konkreten Unterstützungen und Widerständen
  • die entscheidenden Termine der Woche, die Sie auf dem Schirm haben müssen
  • eine klare Einordnung: Wo lauern in dieser Handelswoche Chancen - und wo die Risiken?
  • Analye der Wunschaktien der Teilnehmer

Melden Sie sich jetzt für dieses spannende Webinar kostenfrei an!

Termin: Montag, 08.06.2026 10:30 Uhr

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

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