© Foto: Greg Guy - Zoonar.com/Greg GuyDer renommierte Finanzprofessor Jeremy Siegel bezeichnet den Ausverkauf im Technologiesektor am Freitag als eine typische Reaktion auf den extremen Anstieg der Aktienkurse.Gleich zwei Ereignisse lassen die Kurse fallen: Halbleiterproduzent Broadcom bleibt am Mittwoch unter den Erwartungen der Analysten und der US-Arbeitsmarktbericht fällt deutlich besser aus, als erwartet. Während der Broadcom-Ausverkauf am Donnerstag nicht alle Chipaktien in den Abgrund zieht, besorgt das der US-Arbeitsmarktbericht: Der Nasdaq verliert über 5 Prozent. Der renommierte US-Finanzprofessor Jeremy Siegel bezeichnete diesen Ausverkauf im Technologiesektor am Freitag als eine typische Reaktion auf den extrem …
Enthaltene Werte: DE0008469008,US2605661048,US6311011026,US78378X1072,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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