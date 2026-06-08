Die Versicherungsbranche digitalisiert Prozesse - die eigentliche Veränderung findet beim Kunden statt. Mit der Gen Alpha entstehen neue Erwartungen an Einfachheit, Tempo, Verständlichkeit. Entscheidend ist, ob Beratung konsequent an Lebensrealitäten ausgerichtet und Vertrauen aufgebaut wird. Ein Artikel von Andreas Wollermann, Head of Growth & Sales bei der bbg Betriebsberatungs GmbHDie Versicherungswirtschaft spricht seit Jahren über Digitalisierung, über Prozesse, Portale, Apps, digitale Signaturen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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