Wenn Feriengäste die Rendite ruinieren: Laut einer Hiscox-Umfrage sind 44% der Schäden bei Ferienimmobilien auf Mieter zurückzuführen. Fast 70% der gewerblichen Ferienimmobilienbesitzer zahlen diese Schäden aus eigener Tasche - teils wegen mangelndem oder unzureichendem Versicherungsschutz. Vermietete Ferienhäuser und -wohnungen gelten für viele als lukratives Investment. Doch Schäden durch Mieter verhageln nicht wenigen Eigentümern die Bilanz. Wie die Ferienimmobilienumfrage 2025 von Hiscox zeigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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