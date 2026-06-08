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Die Aktienmärkte starten mit deutlichen Verlusten in die neue Woche. Auslöser ist eine Kombination aus Gewinnmitnahmen bei KI- und Halbleiterwerten, steigenden Ölpreisen sowie neuen Zinssorgen nach überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten.An der Wall Street endete die bislang beeindruckende Rally abrupt. Der Nasdaq 100 verlor am Freitag 4,8 %, der Halbleiterindex brach sogar um 10 % ein. Damit werden erste Zweifel laut, ob die KI-getriebene Hausse in Teilen zu weit gelaufen ist. Besonders stark unter Druck standen die bisherigen Börsenlieblinge aus dem Chipsektor.Die Schwäche setzte sich in Asien fort. Der südkoreanische Kospi verlor zeitweise mehr als 5 %, was sogar einen Handelsstopp auslöste. Schwergewichte wie Samsung (-11 %), SK Hynix (-10 %) und TSMC (-5,7 %) gerieten massiv unter Verkaufsdruck.Zusätzlichen Gegenwind liefert die Geopolitik. Nachdem Israel nach eigenen Angaben militärische Ziele im Iran angegriffen hat, sprang der Brent-Ölpreis um fast 4 % auf über 96 USD je Barrel. Höhere Energiepreise schüren erneut Inflationsängste und erschweren den Notenbanken den Weg zu einer lockereren Geldpolitik.Für weitere Verunsicherung sorgte der robuste US-Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung legte im Mai deutlich stärker zu als erwartet, während die Arbeitslosenquote bei 4,3 % verharrte. Der Markt preist inzwischen wieder eine Zinserhöhung der US-Notenbank bis Jahresende ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 4,57 %.Trotz der scharfen Korrektur sehen wir aktuell noch keine Trendwende des langfristigen Bullenmarktes, sondern um eine überfällige Bereinigung nach der außergewöhnlich starken KI-Rally. Entscheidend werden nun die Inflationsdaten dieser Woche sowie die Fed-Sitzung am 16./17. Juni unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh. Die zweifellos anspruchsvolle Gemengelage aus steigenden Ölpreisen, geopolitischen Risiken und höhere Zinsen versus weiterhin starken Unternehmensgewinnen und langfristig intakten KI-Wachstumsperspektiven bleibt grundsätzlich ein Nährboden für steigende Notierungen. Der Fokus sollte daher darauf liegen, die Chancen der Konsolidierung zu nutzen.Sie möchten gerne jeden Morgen auf diese Art und Weise kurz und knackig auf den neuesten Stand gebracht werden? Dann empfehle ich die kostenlose Bernecker App. Hier gehts zum Download:Ihr Markus Horntrich