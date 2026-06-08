ABO Energy steht unter massivem Sanierungsdruck. Das Wiesbadener Unternehmen, früher ABO Wind, entwickelt Windparks, Solarparks, Batteriespeicher und Wasserstoffprojekte. Aus einem Vorzeigeunternehmen der Energiewende ist nun ein Fall für Kreditgeber, Sonderhauptversammlung und Restrukturierer geworden. Das verwundert. Denn der Steuerzahler finanziert die Energiewende mit horrenden Milliardenbeträgen. Doch die Gesellschaft meldet den Verlust der Hälfte des Grundkapitals und D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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