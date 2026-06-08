Frankreich, Spanien und fünf weitere EU-Mitgliedsländer fordern das europäische Staatenbündnis dazu auf, an einem "klaren und ambitionierten Weg zur Elektrifizierung" festzuhalten. Sie wollen, dass es keine weiteren Lockerungen der im Dezember im Auto-Paket der EU skizzierten Regelungen geben soll, wie es u.a. Deutschland verlangt. Die sieben EU-Mitgliedsstaaten, konkret sind es Dänemark, Spanien, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Portugal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net