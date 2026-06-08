Betriebskosten werden zur zentralen Herausforderung für WohnimmobilienDie Marketing-Vereinigung deutscher Immobilienunternehmen (MVDI), eine Gesellschaft der Immobiliengruppe Rhein-Neckar (IGRN), hat gemeinsam mit der Bauakademie Performance GmbH jetzt den "ImmoBench Marktbericht 2025" veröffentlicht. Der Bericht analysiert die deutschlandweite Entwicklung der Betriebskosten auf Grundlage von Portfoliodaten institutioneller Investoren und Bestandshalter sowie Informationen aus der Immobilienverwaltung. Letztes Jahr hatte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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