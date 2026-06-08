Cosylab gab heute die Markteinführung von PlanOne bekannt, einem Bestrahlungsplanungssystem für die Teilchentherapie, das physikalisch präzise, ??radiobiologisch fundierte Planung und einen einheitlichen klinischen Arbeitsablauf in einer einzigen Umgebung vereint. PlanOne verfügt über die FDA-Zulassung (510(k)-Freigabe).

"Am Anfang von PlanOne stand das Zuhören. Durch unsere langjährige Arbeit an Steuerungssystemen in der Radioonkologie standen wir in direktem, kontinuierlichem Austausch mit Medizinphysikern und klinischen Teams an einigen der weltweit führenden Einrichtungen", sagte Mark Pleško, CEO von Cosylab. "Unsere Partner haben klar benannt, worauf es bei der Teilchentherapie am meisten ankommt: physikalische Präzision, die fachlich fundiert begründet werden kann; klinische Sicherheit bei der Planfreigabe; sowie eine Plattform, die für die Weiterentwicklung mittels KI und adaptiver Arbeitsabläufe ausgelegt ist. Wir haben PlanOne auf der Basis dieser drei Prioritäten entwickelt und werden es gemeinsam mit der klinischen Fachwelt, die an seiner Gestaltung mitgewirkt hat, stetig weiterentwickeln."

Physikalisch präzise, ??radiobiologisch fundierte Planung

PlanOne basiert auf einer GPU-beschleunigten Monte-Carlo-Dosisberechnungs-Engine für die Teilchentherapie. Diese bildet das physikalische Fundament für eine präzise LET-Berechnung und die Modellierung der variablen RBE (Relative Biologische Wirksamkeit)*. Klinische Teams können sicher planen und die Bestrahlungspläne innerhalb eines einzigen Arbeitsablaufs überprüfen.

Volle Kontrolle über die Planrobustheit

PlanOne bietet umfassende, benutzerdefinierte Möglichkeiten zur robusten Optimierung, Analyse und Bewertung. Über den "Worst-Case"-Ansatz hinaus unterstützt PlanOne ein Verfahren, das alle benutzerdefinierten Szenarien gleichzeitig berücksichtigt. Das Ergebnis sind Bestrahlungspläne, die der physikalischen Realität entsprechen, ohne die Robustheit des Plans zu beeinträchtigen.

Eine einzige Umgebung. Integration in Ihr bestehendes OIS.

Konturierung, Planung und Überprüfung erfolgen in einer einzigen Umgebung; speziell entwickelte Werkzeuge unterstützen die Anforderungen der Bestrahlungsplanung mit Protonen und Schwerionen. PlanOne lässt sich in bestehende onkologische Informationssysteme (OIS) integrieren. Dies trägt dazu bei, etablierte Arbeitsabläufe beizubehalten und den Aufwand für die Datenmigration zu minimieren.

Über Cosylab

Cosylab ist ein Unternehmen für Software und Steuerungssysteme mit Hauptsitz in Ljubljana, Slowenien. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und über 1.000 Projekten in den Bereichen Teilchenbeschleuniger, Strahlentherapiegeräte und onkologische Informationssysteme entwickelt Cosylab komplexe Software für die technisch anspruchsvollsten Umgebungen der Welt. PlanOne V1.0 ist das von der FDA gemäß 510(k) zugelassene Bestrahlungsplanungssystem von Cosylab für die Teilchentherapie.

PlanOne V1.0 verfügt über eine FDA-Zulassung gemäß 510(k). Mit gekennzeichnete Produkte befinden sich in der Vorbereitung für die behördliche Zulassung oder in der Entwicklung; sie sind auf keinem Markt für den Verkauf und/oder die klinische Anwendung erhältlich. Die Marktverfügbarkeit steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Zulassung. PlanOne ist eine in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union eingetragene Marke von Cosylab d.d.

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Produkt-Info: cosylab.com/planone, planone@cosylab.com