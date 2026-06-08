Der Pharma-Riese hat eine wichtige Transformation erfolgreich abgeschlossen. Neue Produkte gewinnen an Bedeutung, die Wachstumsperspektiven verbessern sich kontinuierlich und die Pipeline liefert frische Fantasie. Gleichzeitig mehren sich die positiven Signale im Chart. Diese Kombination könnte jetzt den Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung liefern.Der Konzern hat den befürchteten Patentschock nicht nur hinter sich gelassen, sondern sich neue milliardenschwere Wachstumsmotoren aufgebaut. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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