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Dow Jones News
08.06.2026 10:03 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf bei Technologie in Seoul, Tokio und Taipeh

DJ MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf bei Technologie in Seoul, Tokio und Taipeh

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag von mehreren Faktoren belastet worden und haben auf breiter Front teils massiv nachgegeben. Händler nannten Zinsängste, gestiegene Ölpreise und die Eskalation im Nahostkrieg. Die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag verstärkten die Spekulationen in den USA auf Zinserhöhungen. Dazu flammten die militärische Auseinandersetzung zwischen dem Iran und Israel wieder auf. Beide Seiten überzogen sich mit Angriffen aus der Luft. Ein Appell von US-Präsident Donald Trump an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, nicht auf die iranischen Raketenangriffe zu reagieren, blieb ungehört. Das dämpfte Hoffnungen auf ein Friedensabkommen, in der Folge zogen die Ölpreise an. Rohöl der Sorte Brent verteuerte sich um knapp 5 Prozent.

Verkauft wurden mit den Zinserhöhungssorgen unter anderem Technologiewerte aus dem Halbleiterbereich, wozu aber auch Gewinnmitanhmen nach der fulminanten Rally beitrugen. Besonders betroffen waren davon die Börsen in Südkorea, Japan und Taiwan. In Südkorea wurde der Handel wegen massiver Verluste teils unterbrochen. Der technologielastige Kospi in Seoul knickte um 8,3 Prozent ein und schloss knapp über Tagestief. Der südkoreanische Leitindex hat in diesem Jahr dank des KI-Booms weltweit bislang am besten abgeschnitten. Samsung Electronics und SK Hynix sackten um 10,2 bzw. 7,7 Prozent ab. Taiwan Semiconductor Manufacturing rutschten in Taipeh um 3 Prozent ab, der wie der Kospi technologielastige Leitindex Taiex gab 3,5 Prozent nach.

In Tokio verloren Tokyo Electron 7,5 Prozent und Softbank 6,1 Prozent. Der Nikkei-225 sank um 3,8 Prozent auf 64.025 Punkte. Die Revision der japanischen BIP-Daten spielte am Markt keine Rolle. Für den Zeitraum Januar bis März wurde die reale Steigerung um 0,5 Prozent bestätigt, die annualisierte Rate wurde allerdings etwas nach unten genommen.

In Hongkong sank der HSI im späten Geschäft um 1,7 Prozent, im chinesischen Kernland der Shanghai-Composite um 1,7. In Australien wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)          Feiertag 
Nikkei-225        64.024,60  -3,8    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.011,97  -2,5   +13,2      08:00 
Kospi (Seoul)       7.484,41  -8,3   +77,6      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.547,79  -1,7    -4,2      10:00 
Shanghai-Composite     3.958,98  -1,7    -0,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.961,08  -1,8    +6,8      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.381,35  -3,8   -37,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.682,02  -0,7    +0,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Fr, 09:16 % YTD 
EUR/USD           1,1519  0,0   1,1519     1,1627  -1,9 
EUR/JPY           184,58  -0,1   184,70     185,96  +0,3 
EUR/GBP           0,8641  +0,1   0,8637     0,8651  -0,9 
USD/JPY           160,21  -0,1   160,29     159,91  +2,3 
USD/KRW          1.531,93  -1,7  1.559,08    1.541,40  +6,4 
USD/CNY           6,7860  +0,3   6,7655     6,7741  -3,0 
USD/CNH           6,7883  -0,0   6,7910     6,7740  -2,7 
USD/HKD           7,8349  +0,0   7,8332     7,8336  +0,7 
AUD/USD           0,7049  +0,1   0,7045     0,7128  +5,7 
NZD/USD           0,5800  +0,1   0,5796     0,5868  +0,8 
BTC/USD          62.929,69  +1,7 61.869,42    61.547,71 -28,2 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           94,56  +4,4    4,02      90,54 
Brent/ICE           97,67  +4,9    4,58      93,09 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.299,04  -0,7   -29,76    4.328,80 
Silber            66,98  -1,2   -0,83      67,81 
Platin           1.754,80  -1,2   -22,00    1.776,80 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 03:32 ET (07:32 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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