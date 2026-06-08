Mit einem neuen Lockdown-Modus sollen ChatGPT und damit auch eure Daten besser vor Attacken von Dritten geschützt werden. Welche großen Gefahren für Chatbots mit dem Modus gestoppt werden sollen und wo immer noch Risiken bestehen bleiben. Chatbots wie ChatGPT sind für viele Menschen zu engen Vertrauten geworden. Den KI-Tools werden teilweise sensible Daten anvertraut, obwohl es nicht ratsam ist, ChatGPT und Co. finanzielle, gesundheitliche oder familiäre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n