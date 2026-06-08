DAX Prognose für Montag, 08.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.831 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich am Vormittag zunächst erholen und erneut über die 25.000 Punkte-Marke laufen. Die Kraft hat allerdings nicht ausgereicht, sich auch belastbar von dieser Marke nach Norden zu entfernen. Es stellte sich am Nachmittag ausgeprägte Schwäche ein, die den Index bis zum Xetra Schluss nach Süden drückte. Es wurde zum Wochenschluss ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 24.575 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

1. Technisches Bild bleibt angeschlagen Der DAX hat die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 im Stundenchart nach unten durchbrochen und notiert auch im 4-Stunden-Chart unter der SMA20. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch.

2. SMA200 bei 24.528 Punkten ist die Schlüsselmarke Die SMA200 wurde bereits getestet und steht heute erneut im Fokus. Ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung könnte den Weg in Richtung 24.180 Punkte freimachen. Kann der DAX die SMA200 verteidigen, sind Erholungen in Richtung 24.800 Punkte möglich.

3. Anlegerstimmung und Wahrscheinlichkeiten sprechen leicht für die Bären Mit einem Fear-&-Greed-Index von 42 Punkten herrscht aktuell Vorsicht am Markt. Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt bei 55 - gegenüber 45 - für eine Aufwärtsbewegung. Die erwartete Tagesrange bewegt sich zwischen 24.307 und 24.715 Punkten.

DAX Aktuell: Schwacher Wochenausklang belastet den deutschen Leitindex

Der DAX startete am Freitag bei 24.831 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einer anfänglichen Erholung gelang dem deutschen Leitindex zwar erneut der Anstieg über die Marke von 25.000 Punkten, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Im weiteren Handelsverlauf setzte deutlicher Verkaufsdruck ein, der den DAX bis zum Xetra-Schluss und darüber hinaus belastete.

Zum Wochenschluss notierte der DAX bei 24.575 Punkten und beendete damit sowohl den Tages- als auch den Wochenhandel deutlich schwächer. Die aktuelle Entwicklung sorgt für eine eingetrübte Ausgangslage in der neuen Handelswoche.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zu den stärksten Werten im DAX gehörten am Freitag:

Beiersdorf (+3,49 %)

Zalando (+3,11 %)

Henkel (+2,82 %)

Am Ende der Performance-Tabelle standen:

Infineon (-10,10 %)

Mercedes-Benz (-2,41 %)

Vonovia (-1,63 %)

Die Marktbreite zeigte sich mit 24 Gewinnern und 16 Verlierern insgesamt noch relativ stabil, die deutlichen Verluste einzelner Schwergewichte belasteten den Gesamtmarkt jedoch erheblich....

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