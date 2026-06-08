BÖRSE AKTUELL: Werden sich die Märkte vom "Crash" am Freitag erholen

Die aktuellen Markt News werden von einer deutlichen Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen Osten geprägt. Gleichzeitig sorgen steigende Ölpreise, neue Zinssorgen in den USA und starke Verluste im Technologiesektor für erhöhte Nervosität an den globalen Finanzmärkten.

Börse Aktuell: Iran und Israel verschärfen den Konflikt

Am Sonntag feuerte Iran erstmals seit Beginn der Waffenruhe im April erneut Raketen auf Israel. Als Begründung nannte Teheran Verstöße der USA gegen die Seeblockade sowie Aktivitäten im Libanon. Israel reagierte mit Angriffen auf rund zehn militärische Ziele im Westen und Zentrum Irans und ignorierte damit Aufrufe von US-Präsident Donald Trump zur Zurückhaltung.

Zusätzlich kursieren Berichte über Angriffe aus dem Jemen auf Israel sowie unbestätigte Meldungen über Beschuss der saudischen Prince-Sultan-Militärbasis. Die zunehmende Unsicherheit sorgt dafür, dass die geopolitische Risikoprämie an den Finanzmärkten hoch bleibt.

Markt News: Diplomatische Lösung weiterhin außer Reichweite

Die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung der Lage schwindet. Während Trump erklärte, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu habe "keine andere Wahl" als einem Abkommen zuzustimmen, betonte ein iranischer Diplomat, dass ein Deal mit Trump derzeit nicht mehr möglich sei.

Für Anleger bedeutet dies, dass geopolitische Risiken weiterhin ein zentraler Faktor für die Entwicklung der Börsen bleiben.

Ölmarkt erlebt historische Angebotskrise

Zu den wichtigsten Markt News gehört der starke Anstieg der Ölpreise. WTI-Rohöl steigt um rund 4,7 - auf etwa 94,40 US-Dollar je Barrel, während Brent-Rohöl knapp 97 US-Dollar erreicht. Neben dem direkten Schlagabtausch zwischen Iran und Israel belastet vor allem die Schließung der Straße von Hormus den Ölmarkt. Die tatsächliche OPEC+-Produktion fiel dadurch von 42,77 Millionen Barrel pro Tag im Februar auf 33,19 Millionen Barrel im April. Dies stellt die größte Versorgungskrise in der Geschichte des Förderkartells dar. Zwar erhöht OPEC+ ab Juli zum vierten Mal in Folge die Produktionsobergrenzen um 188.000 Barrel pro Tag, viele Mitgliedstaaten können ihre bisherigen Quoten jedoch bereits nicht erfüllen....

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