Berlin (ots) -Die Zahnarztpraxis KU64 setzt auf die Flowable Injection Technique (https://ku64.de/blog/flowable-injection-technique), eine moderne und minimalinvasive Methode zur ästhetischen Korrektur der Frontzähne. Die Technik ermöglicht die Harmonisierung des Lächelns durch Composite Veneers - oft ohne das Abschleifen gesunder Zahnsubstanz.Die Flowable Injection Technique (https://ku64.de/blog/flowable-injection-technique) bietet Patientinnen und Patienten eine effiziente und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Keramik-Veneers, insbesondere für kleinere ästhetische Korrekturen im sichtbaren Frontzahnbereich. Sie eignet sich ideal, um feine Zahnlücken zu schließen, ungleichmäßige Zahnformen auszugleichen oder abgenutzte Kanten zu korrigieren.Die wichtigsten Vorteile der Flowable Injection Technique auf einen Blick:- Substanzschonend: In vielen Fällen ist kein oder kaum ein Abschleifen der Zähne nötig.- Schnell und kostengünstig: Die Behandlung kann oft in nur einer Sitzung erfolgen und ist günstiger als Keramik-Veneers.- Planbarkeit: Das Endergebnis wird durch moderne 3D-Technik und ein Mock-up vorab visualisiert und getestet."Die Flowable Injection Technique revolutioniert kleine ästhetische Korrekturen. Wir nutzen eine transparente Schiene, um fließfähiges Komposit präzise auf die Zahnoberfläche aufzubringen", sagt Alexandra Fischer, Zahnärztin bei KU64. "Das Besondere: Wir harmonisieren so Zahnlücken, ungleichmäßige Formen oder Defekte im Handumdrehen und zahnschonend."In einem ausführlichen Blogbeitrag erklärt KU64 die genaue Funktionsweise, für wen die Methode geeignet ist und wann stattdessen Keramik-Veneers oder kieferorthopädische Lösungen die bessere Wahl sind.Alle Informationen zur Methode, Behandlungsablauf und Terminbuchung gibt es unter:https://ku64.de/blog/flowable-injection-technique (http://ku64.de/blog/flowable-injection-technique)Über KU64 - Die Zahnspezialisten:KU64 (https://ku64.de/) gehört zu den größten und modernsten Zahnarztpraxen Deutschlands. An vier Standorten - Berlin Charlottenburg (https://ku64.de/berlin-charlottenburg/), Berlin Mitte (https://ku64.de/berlinmitte/), Berlin Wilmersdorf (https://ku64.de/wilmersdorf/) und Potsdam (https://ku64.de/potsdam/) - behandelt ein interdisziplinäres Spezialistenteam das gesamte Spektrum moderner Zahnmedizin: von Prophylaxe (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/) und Kieferorthopädie (https://ku64.de/leistungen/kieferorthopaedie/) über Implantologie (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/) bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/). Die Praxis ist sieben Tage die Woche geöffnet und steht für patientenorientierten Service, modernste Medizintechnik und Zahnersatz in Meisterqualität aus dem eigenen Dentallabor (https://ku64.de/leistungen/smile-design-dentallabor/). Dass sich dieser Anspruch auszahlt, zeigen mehr als 70 Auszeichnungen (https://ku64.de/ueber-uns/auszeichnungen/) in den vergangenen 20 Jahren.Pressekontakt:KU64 - Die ZahnspezialistenPetros ProntisChief Marketing Officer (CMO)E-Mail: prontis@ku64.deTelefon: 030 86 473 222https://ku64.deOriginal-Content von: KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181398/6289684