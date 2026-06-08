Gold rutscht auf ein Zweimonatstief, während Ölpreise und Zinsängste steigen. Anleger fragen sich nun: Ist das nur eine Korrektur oder der Beginn eines größeren Ausverkaufs?Der Goldpreis ist am Montag weiter gefallen. Das Edelmetall rutschte auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Der Spotpreis für Gold sank auf unter 4.300 US-Dollar je Feinunze. Ein starker US-Arbeitsmarktbericht schürte neue Sorgen vor einer Zinserhöhung der Federal Reserve. Zugleich trieben neue Angriffe im Nahen Osten die Ölpreise nach oben und verstärkten die Inflationsängste. Kelvin Wong, Senior-Marktanalyst bei OANDA, verwies auf die zunehmend restriktive Haltung, die der Markt inzwischen in den …
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