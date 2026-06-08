Seit Anfang Juni 2026 ist Gunter Schäfer bei SIERA, einer Plattform, die Umwelttechnikunternehmen, Investoren und Partner zusammenbringt. Schäfer, bekannt unter anderem durch Ökoworld und Arete Ethik Invest, übernimmt bei SIERA Aufgaben in Vertrieb und Kommunikation. Die Umwelttechnikplattform SIERA hat Gunter Schäfer zum 01.06.2026 an Bord geholt. Die Abkürzung SIERA steht für Sustainability Impact Environmental Responsibility Alliance. Das von Florian Freiherr Tucher von Simmelsdorf gegründete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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