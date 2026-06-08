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Große Ethereum-Wale haben im Mai mehr als eine Million ETH zu ihren Beständen hinzugefügt, während Privatanleger über 400 Millionen Dollar aus den Spot-ETFs abzogen. Diese Lücke erzählt eine klare Geschichte über den Markt. Die größten Halter kaufen genau das, was kleinere Konten gerade verkaufen. Warum setzen die erfahrensten Adressen jetzt auf ETH, obwohl der Preis seit Monaten fällt? Genau diese Frage steht im Zentrum jeder ernsthaften Ethereum Prognose für das zweite Halbjahr. ETH notiert rund 60 Prozent unter seinem Rekordhoch aus dem August 2025. Gleichzeitig rückt mit Glamsterdam ein großes Upgrade näher, das die Karten neu mischen könnte. Dieser Beitrag ordnet ein, welche Kräfte die Ethereum Prognose im zweiten Halbjahr tatsächlich bestimmen. Und mitten in dieser Angst hat ein stiller Vorverkauf bereits die Marke von zehn Millionen Dollar überschritten.

Ethereum Prognose: Wale sammeln, während ETF-Abflüsse 401 Millionen Dollar erreichen

Die aktuelle Ethereum Prognose steht zwischen zwei gegensätzlichen Kräften. Auf der einen Seite zogen die US-Spot-ETFs im Mai netto rund 401,62 Millionen Dollar ab, der drittgrößte monatliche Abfluss seit dem Start, wie BeInCrypto meldet. Auf der anderen Seite kauften die großen Wale kräftig zu. Ihre Bestände stiegen von 124,15 Millionen ETH Anfang Mai auf inzwischen rund 125,17 Millionen ETH. Das entspricht einer ruhigen Anhäufung von über zwei Milliarden Dollar mitten in der Schwäche.

Der Preis spiegelt diese Käufe bisher nicht wider. ETH eröffnete den Juni nahe 1.975 Dollar und rutschte bis zum 8. Juni in Richtung 1.630 Dollar. Damit liegt der Kurs rund 60 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.954 Dollar aus dem August 2025. Der RSI fiel zuletzt in den Bereich um 31 und nähert sich damit der überverkauften Zone. CoinDCX nennt für den Juni ein Ziel um 2.100 Dollar bei einer Spanne von etwa 1.600 bis 2.200 Dollar.

Die Ethereum Foundation bestätigte, dass das Glamsterdam-Upgrade im dritten Quartal 2026 aktiv wird. Es zielt auf eine deutlich höhere Kapazität und bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde auf der ersten Ebene. Die institutionellen Jahresziele reichen von 3.175 Dollar bei Citi bis 7.500 Dollar bei Standard Chartered.

Selbst die optimistischste Ethereum Prognose verspricht damit eine Bewegung von etwa dem Zwei- bis Dreifachen. Für viele Anleger reicht dieser Spielraum bei einem so großen Coin nicht aus, um ein Portfolio wirklich zu verändern. Genau deshalb wandert das Kapital, das die Wale verstehen, zunehmend in einen viel früheren Einstieg mit echter Struktur.

Pepeto: Die Börse, die Wale vor der Masse entdeckt haben

Die aktuelle Ethereum Prognose zeigt an der Oberfläche Angst, doch die größten Wallets positionieren sich für die Zeit nach der Panik. Dieselbe Bewegung schiebt frisches Kapital in Vorverkäufe mit echter Struktur. Pepeto ist eine vollständige Börsenplattform, die Kapital schon vor einem Trade schützt und nicht erst, wenn der Schaden bereits da ist. Die meisten Anleger steigen erst ein, nachdem große Wallets längst gekauft haben, doch Pepeto schließt diese Lücke beim Timing. PepetoSwap ermöglicht Trades ohne Gebühren, und die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token kostenlos zwischen den Netzwerken.

Diese beiden Werkzeuge lösen die zwei größten Probleme kleiner Anleger, nämlich hohe Tauschgebühren und festsitzendes Kapital auf einer einzigen Chain. Der Risiko-Scanner ist die wichtigste Sicherheitsebene der Plattform, denn er prüft jeden Vertrag und zeigt vor dem ersten eingesetzten Dollar, ob ein Projekt sicher oder eine Falle ist. So erkennt er versteckte Sperren und Betrugsmuster, die eine eigene Recherche fast nie aufdeckt, sodass das Kapital geschützt bleibt. Geführt wird das Projekt vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins, und der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof jeden Vertrag in einem vollständigen Audit geprüft und freigegeben hat.

Der Pepeto-Vorverkauf steht bei 0,0000001871 Dollar pro Token, und mehr als zehn Millionen Dollar sind bereits eingesammelt. Genau dieses Volumen taucht auf, wenn große Wallets rechnen und vor dem Börsenstart handeln. Der ursprüngliche Pepe-Coin erreichte mit demselben Angebot von 420 Billionen Token einst sehr hohe Werte, und diesmal steht eine funktionierende Börse hinter dem Einstieg statt gar keiner Produkte. Wer die Daten der Wale ernst nimmt, erkennt hier dasselbe Verhalten in kleinerem Maßstab.

Die fertigen Werkzeuge stehen schon heute bereit, lange bevor der Handel an der großen Börse beginnt. So entsteht der Vorsprung für jene, die rechnen wie die Wale und nicht der Masse folgen. Die vollständigen Angaben zum Vorverkauf stehen bei Pepeto unter pepetocoin.com bereit.

Fazit: Was diese Ethereum Prognose für die nächste Bewegung bedeutet

Die aktuelle Ethereum Prognose zeigt Anhäufung unter Angst, und die Wallets im Inneren gewinnen, während sich das Zeitfenster schließt. Pepeto liefert die Werkzeuge, um eine Position aufzubauen, bevor der Börsenstart den Einstieg teurer macht. Mehr als zehn Millionen Dollar, die in extremer Angst eingesammelt wurden, zeigen, dass die beteiligten Wallets bereits gerechnet haben. ETH-Halter, die in der Korrektur 2021 zugriffen, wünschten sich später, schneller und mit mehr Kapital gehandelt zu haben. Genau dieses Signal zeigt sich jetzt hinter einer von SolidProof geprüften Plattform mit einem Mitgründer, der Pepe bereits aufgebaut hat. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, solange der Vorverkauf läuft, und längeres Warten könnte sich später als teure Entscheidung erweisen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was treibt die aktuelle Ethereum Prognose?

Wale fügten im Mai über eine Million ETH hinzu, während die ETFs rund 401 Millionen Dollar abgaben. Das für das dritte Quartal bestätigte Glamsterdam-Upgrade könnte ETH weiteren Auftrieb geben.

Lohnt sich Pepeto in diesem Ethereum-Nachrichtenzyklus?

Die offizielle Pepeto-Website weist mehr als zehn Millionen Dollar aus, die während der Angst zusammenkamen, dazu von SolidProof geprüfte Verträge und einen nahenden Binance-Start. Das spricht für einen starken frühen Einstieg.