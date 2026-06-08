Nach den fulminanten Kursgewinnen der vergangenen Monate sehen wir an den globalen Märkten derzeit eine überfällige Verschnaufpause im Technologiesektor. Schwergewichte von Microsoft bis SAP stecken spürbar in einer Konsolidierungsphase fest. Für uns ist das jedoch kein Grund zur Sorge, sondern eine klassische Marktbereinigung, die den Blick wieder auf das Wesentliche lenkt: die fundamentale Bewertung. Während der Wachstumssektor kurzfristig Luft ablässt, setzt hinter den Kulissen eine gesunde Sektorrotation ein. Kluges Kapital schichtet derzeit in Substanzwerte (Value) um, die in den letzten Monaten sträflich vernachlässigt wurden. Für den morgigen Handelstag haben wir daher drei etablierte Qualitätsaktien aus dem DAX und dem Dow Jones herausgefiltert. Diese Unternehmen sind fundamental zurückgeblieben, überzeugen durch eine krisenfeste, überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite und liefern uns genau jetzt aus charttechnischer Sicht ein hochattraktives Einstiegssignal. Die drei heutigen Empfehlungen und börsentäglich neue Empfehlungen gibt es in der TB-Daily (KLICK HIER).
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