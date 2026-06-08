Hamm (ots) -Coaches, Berater und Expertenagenturen investieren jedes Jahr erhebliche Summen in Werbeanzeigen, Funnels und E-Mail-Marketing. Sie bauen E-Mail-Listen auf, schreiben Newsletter, versenden Kampagnen - und gehen davon aus, dass ihre Nachrichten zuverlässig ankommen. Doch genau hier entsteht häufig ein unsichtbares Problem: Ein Teil der E-Mails landet nicht im Hauptposteingang, sondern im Spam-Ordner. Für viele bedeutet das fünf- bis sechsstellige Umsatzverluste pro Jahr - ohne die eigentliche Ursache zu kennen. Chee Fei Foong von EmaiLiebe erklärt, warum Zustellbarkeit heute zu einem zentralen Umsatzfaktor geworden ist und wie sich dieses Problem systematisch lösen lässt.Viele Coaches, Berater und Expertenagenturen verfügen mittlerweile über große E-Mail-Listen mit unzähligen Kontakten. Sie entwickeln Newsletter, schreiben Verkaufs-E-Mails, investieren Zeit in Kampagnen und gehen selbstverständlich davon aus, dass ihre Nachrichten auch tatsächlich bei ihren Empfängern ankommen. Genau das ist jedoch häufig nicht der Fall. Statt im Hauptposteingang landen zahlreiche E-Mails unbemerkt im Spam-Ordner oder im Werbetab - und werden dadurch faktisch unsichtbar. Besonders problematisch: Die meisten Unternehmen erkennen dieses Problem nicht einmal. Sinkende Öffnungs- und Klickraten werden stattdessen auf schlechte Inhalte, nachlassendes Interesse oder eine vermeintlich "erschöpfte" Zielgruppe zurückgeführt. Dabei hat sich die Situation in den vergangenen Jahren massiv verschärft: Google und Yahoo haben ihre Anforderungen an E-Mail-Absender zwischen 2024 und 2026 deutlich erhöht, während KI-gestützte Spam-Filter mittlerweile das gesamte Versandverhalten analysieren. Gleichzeitig erschweren Funktionen wie Apple Mail Privacy Protection die korrekte Bewertung der tatsächlichen Zustellleistung zusätzlich. "Wenn ein erheblicher Teil der Nachrichten nie im Posteingang erscheint, verliert ein Unternehmen automatisch Reichweite, Vertrauen und letztlich Umsatz", sagt Chee Fei Foong, Gründer von EmaiLiebe."Genau deshalb betrachten wir Zustellbarkeit nicht als technisches Nebenthema, sondern als eigenständigen Erfolgsfaktor", fügt er hinzu. "Denn selbst die beste E-Mail kann keinen Umsatz erzeugen, wenn sie niemals gelesen wird." Chee Fei Foong hat sich darauf spezialisiert, die tatsächliche Sichtbarkeit von E-Mails systematisch zu analysieren und technische Schwachstellen innerhalb bestehender E-Mail-Infrastrukturen aufzudecken. Statt sich ausschließlich auf Inhalte oder Automationen zu konzentrieren, integriert sein Ansatz die Zustellbarkeit als festen Bestandteil des gesamten E-Mail-Marketings. Dabei untersucht er, ob Sicherheitsstandards korrekt eingerichtet sind, wie Provider die jeweilige Domain bewerten und welche Faktoren dafür sorgen, dass Nachrichten im Spam landen. Ziel ist es, bestehende Probleme messbar zu identifizieren und gezielt zu beheben - denn oft reichen bereits kleinere technische Fehler aus, damit Coaches und Berater einen erheblichen Teil ihrer potenziellen Verkäufe verlieren, obwohl die Kontakte längst vorhanden sind.Die drei entscheidenden Ebenen moderner E-Mail-ZustellungOb eine E-Mail sichtbar im Posteingang landet oder im Spam-Ordner bzw. Werbetab verschwindet, hängt heute von drei zentralen Ebenen ab. Die erste Ebene ist die technische Authentifizierung. Hierbei kommen Verfahren wie SPF, DKIM und DMARC zum Einsatz. Sie helfen Providern dabei zu prüfen, ob eine E-Mail tatsächlich vom angegebenen Absender stammt und ob die jeweilige Domain korrekt geschützt ist. Sind diese Systeme fehlerhaft eingerichtet oder unvollständig konfiguriert, können E-Mails schneller als potenziell riskant eingestuft werden - unabhängig davon, wie gut der eigentliche Inhalt ist. Die Folgen zeigen sich selten sofort, aber oft deutlich in den Zahlen: schwächere Öffnungsraten, weniger Klicks und schlechtere Kampagnenergebnisse. Genau hier entsteht bei vielen Coaches und Expertenagenturen ein häufiger Schwachpunkt: Technische Details werden einmal eingerichtet, danach aber selten regelmäßig überprüft oder an neue Anforderungen angepasst. Dabei können gerade diese Grundlagen darüber entscheiden, ob eine E-Mail überhaupt sichtbar im Posteingang landet.Die zweite Ebene ist die sogenannte Sender-Reputation. Dabei bewerten Provider eine Domain oder IP-Adresse anhand des bisherigen Versandverhaltens. Hohe Beschwerderaten, unregelmäßige Versandmuster oder geringe Interaktionen können sich negativ auf diese Bewertung auswirken. Selbst hochwertige Inhalte können dadurch schlechter zugestellt werden. Die dritte Ebene betrifft den Inhalt der E-Mail und das Verhalten der Empfänger. Öffnungen, Klicks, Löschungen oder Spam-Markierungen liefern Providern wichtige Signale darüber, wie relevant und vertrauenswürdig ein Absender eingeschätzt wird. "Wenn nur eine dieser drei Ebenen Probleme verursacht, leidet die gesamte Zustellleistung", betont Chee Fei Foong von EmaiLiebe. "Deshalb reicht es nicht aus, nur bessere Texte zu schreiben oder häufiger zu versenden. Entscheidend ist, dass Technik, Reputation und Inhalte zusammenspielen."Unsichtbare Probleme mit massiven finanziellen FolgenWie stark sich schlechte Zustellbarkeit auf Unternehmen auswirken kann, zeigt unter anderem das Beispiel von Marco Lachmann-Anke, Gründer von Geldhelden. Obwohl seine E-Mail-Liste rund 40.000 Kontakte umfasste, wurde nur ein Bruchteil der Nachrichten sichtbar von den Empfängern wahrgenommen. Ein großer Teil der E-Mails landete offenbar außerhalb des Hauptposteingangs. Erst nach einer gezielten Analyse wurden die technischen Ursachen identifiziert und behoben. Das Ergebnis: Die Öffnungsrate stieg von etwa 15 Prozent auf über 30 Prozent.Ähnliche Erfahrungen machte auch Unternehmer und Clicksummits-Gründer Konstantin Peterson. Seine E-Mails wurden zuvor hauptsächlich im Werbetab angezeigt und erzielten dadurch nur geringe Sichtbarkeit. Nach der Optimierung der Zustellbarkeit erschienen die Nachrichten wieder zuverlässig im Hauptposteingang. Die Folge waren eine um acht Prozent höhere Öffnungsrate sowie eine um 29 Prozent gesteigerte Klickrate. "Viele Unternehmen unterschätzen komplett, welche wirtschaftlichen Auswirkungen schlechte Zustellbarkeit tatsächlich hat", erklärt Chee Fei Foong. "Wenn 30 Prozent der E-Mails nicht ankommen, fehlen automatisch auch bis zu 30 Prozent potenzieller Verkäufe."Besonders deutlich wurde das Problem außerdem bei Unternehmerin Sarah Cartsburg. Ohne erkennbare Änderungen fiel ihre Öffnungsrate plötzlich von über 14 Prozent auf ungefähr die Hälfte. Erst durch eine umfassende Analyse der Zustellprobleme konnte die eigentliche Ursache gefunden werden. Nach der technischen Neuaufsetzung ihrer Infrastruktur stieg die Öffnungsrate schließlich wieder auf über 32 Prozent. Gerade bei größeren E-Mail-Listen summieren sich solche Probleme schnell zu erheblichen Umsatzverlusten. Denn jede nicht zugestellte Nachricht bedeutet letztlich verlorene Sichtbarkeit, weniger Interaktion und ausbleibende Verkäufe - obwohl das Interesse potenzieller Kunden grundsätzlich bereits vorhanden wäre.Warum Zustellbarkeit zur eigenen Disziplin werden mussDie meisten Unternehmen behandeln Zustellbarkeit noch immer als Randthema zwischen Marketing und Technik. Genau dadurch bleiben Probleme oft über Monate hinweg unbemerkt: Niemand fühlt sich wirklich verantwortlich, während Öffnungs- und Klickraten sinken und immer neue Inhalte produziert werden. Dabei liegt die eigentliche Ursache häufig nicht im Text, im Angebot oder in der Zielgruppe, sondern in der Sichtbarkeit der E-Mails.Für Chee Fei Foong ist deshalb klar: Zustellbarkeit muss als fester Bestandteil des E-Mail-Marketings betrachtet werden. EmaiLiebe setzt dabei auf eine gezielte Analyse der Faktoren, die beeinflussen, ob E-Mails zuverlässig im Posteingang landen. Dazu gehören technische Einstellungen, Versandmuster, Listenqualität, Domain-Reputation und die Bewertung durch verschiedene Provider.Im Mittelpunkt steht dabei eine gezielte Zustellbarkeits-Analyse. Sie zeigt, warum E-Mails nicht zuverlässig im Hauptposteingang landen und welche konkreten Maßnahmen notwendig sind, um technische Schwachstellen, Reputationsprobleme oder ungünstige Versandmuster zu beheben. Gerade für Coaches, Berater und Expertenagenturen mit größeren E-Mail-Listen wird Zustellbarkeit damit zunehmend zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Denn wer zuverlässig im Posteingang erscheint, schafft die Grundlage für stabile Öffnungsraten, mehr Interaktion, stärkere Kundenbeziehungen und bessere Kampagnenergebnisse.Sie wollen den Erfolg Ihrer E-Mail-Kampagnen nicht länger dem Zufall überlassen und ungeahnte Umsatzpotenziale erschließen? Dann melden Sie sich jetzt bei Chee Fei Foong von EmaiLiebe (https://emailiebe.de/analyse/) und lassen Sie eine individuelle und kostenfreie Zustellbarkeits-Analyse durchführen!Pressekontakt:EmaiLiebeE-Mail: chee@emailiebe.deWeb: https://emailiebe.deZustellbarkeitsanalyse: https://emailiebe.de/analyse/Original-Content von: EmaiLiebe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182693/6289713