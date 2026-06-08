Nach der starken Kursentwicklung der Aktie hat Singulus unser Kursziel von 6,00 EUR erreicht, was das Risiko/Rendite-Verhältnis ausgewogener gestaltet, trotz des weiterhin positiven Sentiments rund um die Solarpartnerschaft, die Refinanzierung und die Erholung im Q1'26. Während die Erholungsgeschichte intakt bleibt, sollte das Q1 nicht als nachhaltige Laufzeit extrapoliert werden, da Singulus ein projektgetriebenes Geschäftsmodell hat, das eine gewisse Volatilität mit sich bringt. Mit dem Erreichen des fairen Wertes hängt eine weitere Neubewertung nun von einer nachhaltigen Umsetzung und zusätzlichen Folgeaufträgen ab. Daher ziehen wir uns an die Seitenlinie zurück und stufen Singulus von Spec. BUY auf HOLD herab, bei einem unveränderten Kursziel von 6,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag
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