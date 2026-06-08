Mainz (ots) -
Woche 28/26
Samstag, 04.07.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.45 Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit
Deutschland 2018
"ZDF-History: Schulzeit in Ost und West - Schulzeit in Ost und West" entfällt "Abi '89 - Neues Land und neue Chancen" um 8.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 06.07.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
Ursprung des Lebens
USA 2015
"Asteroiden - Gefahr aus dem All" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6289719
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"ZDF-History: Schulzeit in Ost und West - Schulzeit in Ost und West" entfällt "Abi '89 - Neues Land und neue Chancen" um 8.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)
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Ursprung des Lebens
USA 2015
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