Linz (www.anleihencheck.de) - Im Mai sank die tschechische Inflation auf 2,1% gegenüber 2,5% im April, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit habe sie unter der Markterwartung von 2,3% gelegen, jedoch der Prognose der CNB entsprochen. Die Abschwächung sei breit angelegt gewesen: Lebensmittel, Kerngüter und teilweise Dienstleistungen hätten geringeres Preiswachstum verzeichnet. Dadurch sinke der Druck für eine Zinserhöhung im Juni, obwohl der Markt wegen möglicher Zweitrundeneffekte des Ölpreisschocks damit gerechnet habe. Solche Effekte seien derzeit nicht erkennbar. Für das zweite Halbjahr würden Risiken bestehen bleiben, weshalb ein Schritt nach der August-Prognose wahrscheinlich sei. (08.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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