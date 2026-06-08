Linz (www.anleihencheck.de) - Der Devisenmarkt ignoriert zunehmend das Hin und Her um USA-Iran-Verhandlungen und kleinere Gefechte - wohl in Erwartung einer Lösung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Blick richte sich nun auf die anstehenden G10-Zentralbanksitzungen, mit der EZB als nächstem Highlight. Die Märkte hätten ihre Erwartungen an die EZB deutlich zurückgenommen: Statt zeitweise vier Zinsschritten seien jetzt nur noch rund +70 Basispunkte im Einlagesatz eingepreist, was den Euro belaste. Der Wechselkurs EUR/USD pendele wieder rund um 1,1530. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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