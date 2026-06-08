Die Automobilverbände ACEA und SMMT verlangen, dass die sogenannten Brexit-Zölle auf Elektroautos ausgesetzt werden sollen, die für Importe aus Großbritannien in die EU und umgekehrt zum 1. Januar 2027 in Kraft treten sollen. Hintergrund sind die aus Sicht der Verbände zu strengen Regeln an die Herkunft von Batterien für einen zollfreien Handel. Bei dem Streit geht es um die sogenannten "Rules of Origin" (Ursprungsregeln) des Brexit-Abkommens von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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