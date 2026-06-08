© Foto: Moritz Frankenberg/dpaDer Reisekonzern kämpft an mehreren Fronten gleichzeitig: Geopolitik, steigende Ölpreise und ein prominenter Leerverkäufer, der seinen Einsatz erhöht. Neue Meldungen über gegenseitigen Raketenbeschuss zwischen Iran und Israel haben die TUI-Aktie am Montagmorgen um mehr als zwei Prozent ins Minus gedrückt. Auch die Lufthansa verlor, wenn auch etwas weniger deutlich. Der Reisesektor reagiert auf Nahost-Nachrichten traditionell wie ein Seismograph. Der Konflikt ist für TUI längst kein abstraktes Risiko mehr. Analysten von Jefferies hatten bereits Mitte Mai in ihrer Halbjahrsbewertung vorgerechnet, dass der anhaltende Nahost-Konflikt das operative Ergebnis im zweiten Quartal mit rund 40 …
Enthaltene Werte: DE000TUAG505,DE000TUAG513Den vollständigen Artikel lesen
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