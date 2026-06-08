DJ Sentix-Konjunkturindex für Deutschland im Juni leicht erholt

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Einschätzung von Investoren zur deutschen Konjunktur hat sich im Juni etwas verbessert. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg nach zwei Rückgängen in Folge wieder etwas, und zwar auf minus 28,5 (Vormonat: minus 30,9) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung sank auf minus 42,5 (minus 42,3) Punkte, während der Index der Erwartungen auf minus 13,3 (minus 18,8) Punkte zulegte.

"Während sich die globale Wirtschaft zunehmend von den Belastungen der vergangenen Monate löst, bleibt die deutsche Konjunktur hinter dieser Entwicklung zurück", erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. "Die deutsche Wirtschaft bleibt somit das Sorgenkind innerhalb der größeren Wirtschaftsregionen und kann bislang nur begrenzt von den internationalen Aufhellungstendenzen profitieren."

Der Sentix-Konjunkturindex des Euroraums stieg auf minus 13,4 (minus 16,4) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 20,0 (minus 21,5) Punkte anzog und der Erwartungsindex auf minus 6,5 (minus 11,3) Punkte. "Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer für die kommenden Monate mit einer fortschreitenden wirtschaftlichen Stabilisierung im Euroraum rechnen", befand Hussy. "Gleichwohl bleibt die Bewertung der aktuellen Lagebewertung angespannt."

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June 08, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)

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