Schwerin (ots) -Die CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern begibt sich in der kommenden Woche auf ihre Sommertour durch das Land. In zahlreichen Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Vereinen, Behörden und Kommunen werden die Abgeordneten das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, Beschäftigten sowie Verantwortlichen vor Ort suchen. Interessierte, insbesondere Medienvertreterinnen und Medienvertreter, werden gebeten, sich bei Teilnahmewunsch an einzelnen Terminen vorab an die Pressestelle der CDU-Fraktion zu wenden. Für einige Termine sind Anmeldungen zwingend erforderlich, andere Programmpunkte finden nichtöffentlich statt, zudem sind kurzfristige organisatorische Änderungen möglich. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, wird bei ausgewählten Terminen persönlich zugegen sein. Daniel Peters erklärt:"Die politische Lage ist spannend wie selten zuvor. Umso wichtiger ist es, nicht nur über die Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen. Deshalb verlassen wir vor den letzten Landtagswochen in dieser Wahlperiode ganz bewusst die Sitzungsräume und gehen dorthin, wo gearbeitet, investiert, gelernt, gepflegt und Verantwortung übernommen wird.Mecklenburg-Vorpommern lebt von den vielen Menschen, die jeden Tag anpacken und unser Land voranbringen. Ihre Erfahrungen, Sorgen und Ideen sind für unsere parlamentarische Arbeit unverzichtbar. Wir wollen zuhören, diskutieren und konkrete Anregungen mit nach Schwerin nehmen. Politik gewinnt Vertrauen nicht durch Verlautbarungen, sondern durch Präsenz, Interesse und ehrliche Gespräche. Ich freue mich auf die Sommertour!"Termine der Sommertour:Montag, 08.06.202610:00-12:00 Uhr - Zuckerfabrik Anklam (Cosun Beet Company), Anklam10:30-12:00 Uhr - Verein de DROM, Tribsees12:30-14:00 Uhr - Arztpraxis Tribsees14:00-15:30 Uhr - Gespräch mit Bürgermeisterin Doris Schmutzer, Bad Sülze14:00-15:30 Uhr - Kirchgemeinde Tribsees16:00-18:00 Uhr - ScanHaus MarlowDienstag, 09.06.202610:00-11:30 Uhr - Peene-Werft, Wolgast10:00-12:00 Uhr - Grenztalmoor Tribsees11:00-12:30 Uhr - Schulbesuch Zinnowitz13:00-15:00 Uhr - Bauprojekt Peenebrücke Wolgast13:30-15:00 Uhr - Kreiskrankenhaus Wolgast16:30-18:30 Uhr - Freiwillige Feuerwehr Züssowanschließend - Kommunalpolitischer Abend, ZüssowMittwoch, 10.06.202608:30-09:30 Uhr - Kindertagesstätte Ducherow09:00-11:00 Uhr - Landeswasserschutzpolizeiinspektion Wolgast10:30-12:30 Uhr - InGe, Neubrandenburg13:45-15:15 Uhr - Kloster Malchow16:00-18:00 Uhr - CJD Produktionsschule Waren18:30 Uhr - Kommunalpolitischer Abend FleesenseeDonnerstag, 11.06.202609:30-11:00 Uhr - Kirchengemeinde Bad Doberan12:00-13:30 Uhr - Arztpraxis Güstrow12:30-14:30 Uhr - Jugendhilfezentrum "Käthe Kollwitz", Rehna14:00-15:30 Uhr - Neurokliniken Waldeck14:15-15:45 Uhr - Finanzamt Güstrow18:30 Uhr - Kommunalpolitischer Abend im Kloster RühnFreitag, 12.06.202609:00-11:00 Uhr - Justizvollzugsanstalt Bützow09:00-11:00 Uhr - 21. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft, Rostock11:00-14:00 Uhr - Eröffnung neues Schulgebäude Sellin13:00-15:00 Uhr - Landgestüt RedefinPressekontakt:PressestelleCDU-Fraktion im Landtagvon Mecklenburg-VorpommernLennéstraße 119053 SchwerinTelefon: 0385/525-2205Telefax: 0385/525-2277E-Mail: pressestelle@cdu.landtag-mv.deInternet: https://www.cdu-fraktion.de/Original-Content von: CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182588/6289758