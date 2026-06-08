Schwerin (ots) -
Die CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern begibt sich in der kommenden Woche auf ihre Sommertour durch das Land. In zahlreichen Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Vereinen, Behörden und Kommunen werden die Abgeordneten das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, Beschäftigten sowie Verantwortlichen vor Ort suchen. Interessierte, insbesondere Medienvertreterinnen und Medienvertreter, werden gebeten, sich bei Teilnahmewunsch an einzelnen Terminen vorab an die Pressestelle der CDU-Fraktion zu wenden. Für einige Termine sind Anmeldungen zwingend erforderlich, andere Programmpunkte finden nichtöffentlich statt, zudem sind kurzfristige organisatorische Änderungen möglich. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, wird bei ausgewählten Terminen persönlich zugegen sein. Daniel Peters erklärt:
"Die politische Lage ist spannend wie selten zuvor. Umso wichtiger ist es, nicht nur über die Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen. Deshalb verlassen wir vor den letzten Landtagswochen in dieser Wahlperiode ganz bewusst die Sitzungsräume und gehen dorthin, wo gearbeitet, investiert, gelernt, gepflegt und Verantwortung übernommen wird.
Mecklenburg-Vorpommern lebt von den vielen Menschen, die jeden Tag anpacken und unser Land voranbringen. Ihre Erfahrungen, Sorgen und Ideen sind für unsere parlamentarische Arbeit unverzichtbar. Wir wollen zuhören, diskutieren und konkrete Anregungen mit nach Schwerin nehmen. Politik gewinnt Vertrauen nicht durch Verlautbarungen, sondern durch Präsenz, Interesse und ehrliche Gespräche. Ich freue mich auf die Sommertour!"
Termine der Sommertour:
Montag, 08.06.2026
10:00-12:00 Uhr - Zuckerfabrik Anklam (Cosun Beet Company), Anklam
10:30-12:00 Uhr - Verein de DROM, Tribsees
12:30-14:00 Uhr - Arztpraxis Tribsees
14:00-15:30 Uhr - Gespräch mit Bürgermeisterin Doris Schmutzer, Bad Sülze
14:00-15:30 Uhr - Kirchgemeinde Tribsees
16:00-18:00 Uhr - ScanHaus Marlow
Dienstag, 09.06.2026
10:00-11:30 Uhr - Peene-Werft, Wolgast
10:00-12:00 Uhr - Grenztalmoor Tribsees
11:00-12:30 Uhr - Schulbesuch Zinnowitz
13:00-15:00 Uhr - Bauprojekt Peenebrücke Wolgast
13:30-15:00 Uhr - Kreiskrankenhaus Wolgast
16:30-18:30 Uhr - Freiwillige Feuerwehr Züssow
anschließend - Kommunalpolitischer Abend, Züssow
Mittwoch, 10.06.2026
08:30-09:30 Uhr - Kindertagesstätte Ducherow
09:00-11:00 Uhr - Landeswasserschutzpolizeiinspektion Wolgast
10:30-12:30 Uhr - InGe, Neubrandenburg
13:45-15:15 Uhr - Kloster Malchow
16:00-18:00 Uhr - CJD Produktionsschule Waren
18:30 Uhr - Kommunalpolitischer Abend Fleesensee
Donnerstag, 11.06.2026
09:30-11:00 Uhr - Kirchengemeinde Bad Doberan
12:00-13:30 Uhr - Arztpraxis Güstrow
12:30-14:30 Uhr - Jugendhilfezentrum "Käthe Kollwitz", Rehna
14:00-15:30 Uhr - Neurokliniken Waldeck
14:15-15:45 Uhr - Finanzamt Güstrow
18:30 Uhr - Kommunalpolitischer Abend im Kloster Rühn
Freitag, 12.06.2026
09:00-11:00 Uhr - Justizvollzugsanstalt Bützow
09:00-11:00 Uhr - 21. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft, Rostock
11:00-14:00 Uhr - Eröffnung neues Schulgebäude Sellin
13:00-15:00 Uhr - Landgestüt Redefin
Pressekontakt:
Pressestelle
CDU-Fraktion im Landtag
von Mecklenburg-Vorpommern
Lennéstraße 1
19053 Schwerin
Telefon: 0385/525-2205
Telefax: 0385/525-2277
E-Mail: pressestelle@cdu.landtag-mv.de
Internet: https://www.cdu-fraktion.de/
Original-Content von: CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182588/6289758
Die CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern begibt sich in der kommenden Woche auf ihre Sommertour durch das Land. In zahlreichen Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Vereinen, Behörden und Kommunen werden die Abgeordneten das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, Beschäftigten sowie Verantwortlichen vor Ort suchen. Interessierte, insbesondere Medienvertreterinnen und Medienvertreter, werden gebeten, sich bei Teilnahmewunsch an einzelnen Terminen vorab an die Pressestelle der CDU-Fraktion zu wenden. Für einige Termine sind Anmeldungen zwingend erforderlich, andere Programmpunkte finden nichtöffentlich statt, zudem sind kurzfristige organisatorische Änderungen möglich. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, wird bei ausgewählten Terminen persönlich zugegen sein. Daniel Peters erklärt:
"Die politische Lage ist spannend wie selten zuvor. Umso wichtiger ist es, nicht nur über die Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen. Deshalb verlassen wir vor den letzten Landtagswochen in dieser Wahlperiode ganz bewusst die Sitzungsräume und gehen dorthin, wo gearbeitet, investiert, gelernt, gepflegt und Verantwortung übernommen wird.
Mecklenburg-Vorpommern lebt von den vielen Menschen, die jeden Tag anpacken und unser Land voranbringen. Ihre Erfahrungen, Sorgen und Ideen sind für unsere parlamentarische Arbeit unverzichtbar. Wir wollen zuhören, diskutieren und konkrete Anregungen mit nach Schwerin nehmen. Politik gewinnt Vertrauen nicht durch Verlautbarungen, sondern durch Präsenz, Interesse und ehrliche Gespräche. Ich freue mich auf die Sommertour!"
Termine der Sommertour:
Montag, 08.06.2026
10:00-12:00 Uhr - Zuckerfabrik Anklam (Cosun Beet Company), Anklam
10:30-12:00 Uhr - Verein de DROM, Tribsees
12:30-14:00 Uhr - Arztpraxis Tribsees
14:00-15:30 Uhr - Gespräch mit Bürgermeisterin Doris Schmutzer, Bad Sülze
14:00-15:30 Uhr - Kirchgemeinde Tribsees
16:00-18:00 Uhr - ScanHaus Marlow
Dienstag, 09.06.2026
10:00-11:30 Uhr - Peene-Werft, Wolgast
10:00-12:00 Uhr - Grenztalmoor Tribsees
11:00-12:30 Uhr - Schulbesuch Zinnowitz
13:00-15:00 Uhr - Bauprojekt Peenebrücke Wolgast
13:30-15:00 Uhr - Kreiskrankenhaus Wolgast
16:30-18:30 Uhr - Freiwillige Feuerwehr Züssow
anschließend - Kommunalpolitischer Abend, Züssow
Mittwoch, 10.06.2026
08:30-09:30 Uhr - Kindertagesstätte Ducherow
09:00-11:00 Uhr - Landeswasserschutzpolizeiinspektion Wolgast
10:30-12:30 Uhr - InGe, Neubrandenburg
13:45-15:15 Uhr - Kloster Malchow
16:00-18:00 Uhr - CJD Produktionsschule Waren
18:30 Uhr - Kommunalpolitischer Abend Fleesensee
Donnerstag, 11.06.2026
09:30-11:00 Uhr - Kirchengemeinde Bad Doberan
12:00-13:30 Uhr - Arztpraxis Güstrow
12:30-14:30 Uhr - Jugendhilfezentrum "Käthe Kollwitz", Rehna
14:00-15:30 Uhr - Neurokliniken Waldeck
14:15-15:45 Uhr - Finanzamt Güstrow
18:30 Uhr - Kommunalpolitischer Abend im Kloster Rühn
Freitag, 12.06.2026
09:00-11:00 Uhr - Justizvollzugsanstalt Bützow
09:00-11:00 Uhr - 21. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft, Rostock
11:00-14:00 Uhr - Eröffnung neues Schulgebäude Sellin
13:00-15:00 Uhr - Landgestüt Redefin
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CDU-Fraktion im Landtag
von Mecklenburg-Vorpommern
Lennéstraße 1
19053 Schwerin
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Telefax: 0385/525-2277
E-Mail: pressestelle@cdu.landtag-mv.de
Internet: https://www.cdu-fraktion.de/
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