Die Q1-Zahlen von Zalando zeigten auf der Top-Line ein starkes Wachstum. Der Umsatz kletterte um fast 24 % auf rd. 3 Mrd. Euro. Während das bereinigte EBIT um knapp 39 % vorankam, rutschte das Nettoergebnis mit 87,6 Mio. Euro jedoch ins Minus. Das Unternehmen bleibt für das Gesamtjahr aber optimistisch. Demnach soll der Umsatz 2026 um 12 bis 17 % zulegen. Beim bereinigten EBITDA liegt die Zielrange bei 660 bis 740 Mio. Euro (GJ 2025: 590,7 Mio. Euro). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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