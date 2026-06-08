Die Porsche-Aktie feierte in den letzten Wochen ein eindrucksvolles Comeback an der Börse. Seit ihrem Allzeittief Ende März hat der Kurs des deutschen Sportwagenbauers um über +30% zugelegt. Und auch am Montagmorgen startet Porsche mit einem Plus von mehr als +3% sehr freundlich in die Handelswoche. Was steckt hinter dem neuen Kursturbo der Schwaben? Eine bullische Bank Auslöser des Kursgewinns der Porsche-Aktie zum Wochenauftakt ist die Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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