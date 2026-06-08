Die Eli Lilly-Aktie beendete bereits die letzte Handelswoche auf einem neuen Allzeithoch und legt zum Wochenstart noch mal eine Schippe drauf. Am Montagmorgen ist der US-Pharmakonzern mit einem Kursplus von fast +4% einer der Spitzenreiter im S&P 500-Index. Was treibt die Eli Lilly-Aktie in immer neue Höhen? Hervorragende Studiendaten Es ist der hervorragende Newsflow von Eli Lilly, der die Aktie dieser Tage von Höchststand zu Höchststand treibt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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