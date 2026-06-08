In China sorgen die immer breiter werdenden Elektroautos für Probleme beim Parken. Die Parkplätze sind eigentlich für deutlich schmalere Fahrzeuge ausgelegt. Wie die chinesischen Behörden jetzt gegensteuern. In den vergangenen Jahren sind Elektroautos deutlich schwerer und breiter geworden. In China soll ein durchschnittliches E-Auto rund 1.700 Kilogramm wiegen (Stand: 2024) -Â und damit über ein Drittel mehr als noch im Jahr 2012. E-Autos zu breit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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