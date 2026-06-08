Mainz (ots) -
Woche 24/26
Mi., 10.6.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Vermisst: Die Deutsche aus den Epstein-Files
Film von Lucas Eiler, Tim Gorbauch und Alina Reissenberger
Kamera: Leonard Bendix, Marius Klohn, Norman Kriese, Sebastian Wagner
Deutschland/Frankreich 2026
Im Streaming: 10. Juni 2026, 14.00 Uhr bis 9. Juni 2031
Woche 29/26
So., 12.7.
Bitte Programmänderung beachten:
20.15 Herzkino (VPS 20.14/HD/AD/UT)
Frühling - Ein Zebra im Gepäck
Katja Baumann Simone Thomalla
Adrian Steinmann Kristo Ferkic
Pfarrer Sonnleitner Johannes Herrschmann
Lilly Engel Julia Willecke
Cathrin Zerbe Dagny Dewath
Greta Zerbe Theresia Vajkoczy
Lotti Zerbe Lilli Schweiger
Tommy Lamprecht Ron Antony Renzenbrink
und andere
Schnitt: Moune Barius
Musik: Johannes Brandt, Siggi Mueller
Kamera: Christof Oefelein
Buch: Natalie Scharf
Regie: Thomas Kronthaler
(Erstsendung 4.2.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 18. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 18. Juli 2027
("Herzkino: Ein Sommer in der Bretagne" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6289810
Woche 24/26
Mi., 10.6.
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22.45 Die Spur (HD/UT)
Vermisst: Die Deutsche aus den Epstein-Files
Film von Lucas Eiler, Tim Gorbauch und Alina Reissenberger
Kamera: Leonard Bendix, Marius Klohn, Norman Kriese, Sebastian Wagner
Deutschland/Frankreich 2026
Im Streaming: 10. Juni 2026, 14.00 Uhr bis 9. Juni 2031
Woche 29/26
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20.15 Herzkino (VPS 20.14/HD/AD/UT)
Frühling - Ein Zebra im Gepäck
Katja Baumann Simone Thomalla
Adrian Steinmann Kristo Ferkic
Pfarrer Sonnleitner Johannes Herrschmann
Lilly Engel Julia Willecke
Cathrin Zerbe Dagny Dewath
Greta Zerbe Theresia Vajkoczy
Lotti Zerbe Lilli Schweiger
Tommy Lamprecht Ron Antony Renzenbrink
und andere
Schnitt: Moune Barius
Musik: Johannes Brandt, Siggi Mueller
Kamera: Christof Oefelein
Buch: Natalie Scharf
Regie: Thomas Kronthaler
(Erstsendung 4.2.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 18. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 18. Juli 2027
("Herzkino: Ein Sommer in der Bretagne" entfällt.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6289810
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