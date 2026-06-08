Mitteilung der Robus Capital Management GmbH:
Robus Recovery Fund III öffnet erneut für institutionelle Investoren- Robus Capital öffnet den Ende 2025 geschlossenen Spezialfonds "Robus Recovery Fund III" ("RRF III") erneut - Zusätzliche Nachfrage institutioneller Investoren trifft auf steigenden Restrukturierungsbedarf im europäischen Mittelstand - Turnaround bei rund 90 Prozent der Unternehmen gelungen, in die Robus Capital über die drei Recovery-Fonds investiert hat
Robus Capital öffnet den Ende Dezember 2025 zunächst geschlossenen Fonds "Robus Recovery Fund III" ("RRF III") aufgrund hoher Investorennachfrage noch einmal für wenige Wochen für zusätzliche Zeichnungen institutioneller Investoren. Der RRF III ist Teil der auf Restrukturierungs- und Turnaround-Situationen spezialisierten Recovery-Strategie, die gezielt in komplexe Sondersituationen mit erhöhtem Restrukturierungsbedarf investiert.
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