Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland setzt seine Maßnahmen zur finanziellen Entlastung von Verbrauchern im Alltag fort. Der Lebensmitteleinzelhändler übernimmt am Montag, 8. Juni, von 13 bis 15 Uhr, die SB-Tankstelle an der Fraunhoferstraße in Berlin-Charlottenburg und zahlt in dieser Zeit die Rechnungen aller Tankenden[1]. Mit dem Auftakt in Berlin startet zugleich eine mehrtägige Tour durch Deutschland, bei der Lidl in verschiedenen deutschen Städten die Tankkosten zufällig ausgewählter Verbraucher übernimmt. Die Städte und Termine gibt der Lebensmitteleinzelhändler rechtzeitig auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt.Zusätzlich bietet Lidl Spar-Vorteile im Bereich der Elektromobilität. Nutzer der Lidl Plus App erhalten seit 1. Juni einen Preisnachlass von 38 Prozent auf den Ladetarif an allen E-Ladesäulen von Lidl. Bei Zugang über die Lidl Plus App und Nutzung von Lidl Pay zahlen die Kunden einen Monat lang an allen DC-Ladepunkten statt 44 Cent lediglich 27 Cent pro Kilowattstunde.Entlastung für Kunden - beim Einkauf und beim TankenLidl in Deutschland verknüpft durch diese Aktionen bezahlbare Mobilität mit seinem Preisversprechen: "Unsere Kunden vertrauen auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit den Tank- und Lade-Aktionen weiten wir dieses Versprechen direkt auf den Mobilitätssektor aus. Bereits in den vergangenen Wochen haben wir unsere Kunden mit verschiedenen Maßnahmen bei ihren Mobilitätskosten unterstützt. Gerade in Zeiten steigender Alltagskosten möchten wir Verbraucher auch über den täglichen Lebensmitteleinkauf hinaus spürbar entlasten", sagt Alexander Lafery, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.Beide Aktionen knüpfen an eine Reihe von Maßnahmen im Bereich Tanken und Laden an, die Lidl bereits umgesetzt hat. So hat der Lebensmitteleinzelhändler allein im April über die Lidl Plus App 33.000 Shell-Tankgutscheine im Wert von jeweils 150 Euro verlost - ein Gesamtvolumen von knapp fünf Millionen Euro. Darüber hinaus konnten Lidl-Kunden durch Rabatt-Kooperationen an Shell-Zapfsäulen und Shell-Recharge-Ladestationen über die Lidl Plus App sparen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).[1] Die Aktion gilt ausschließlich für privat genutzte Fahrzeuge. Gewerblich genutzte Fahrzeuge sind ausgeschlossen. Die Befüllung von Kanistern ist untersagt.Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6289844