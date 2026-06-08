HAMBURG / ESSEN (ots) -Ab morgen (9. Juni) werden die fünf großartigen Frauen, die in diesem Jahr Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD der FRAU sind, bei einer bundesweiten Plakatkampagne an Bushaltestellen, in Fußgängerzonen und auf riesigen Digitalboards zu sehen sein. Seit 2006 feiert BILD der FRAU, ein Titel der FUNKE Mediengruppe und Deutschlands größte Frauenmedienmarke, jedes Jahr Heldinnen des Alltags. Frauen, die gesellschaftliche Probleme erkannt haben und mit ihrem Projekt, ihrer Initiative oder ihrem Verein Verantwortung übernehmen. Die sich stark machen für Zusammenhalt, soziale Teilhabe, Vielfalt und Toleranz. Ausgewählt wurden die Preisträgerinnen vom gemeinnützigen Verein "GOLDENE BILD der FRAU hilft e. V.".Diese Frauen werden im November mit der GOLDENEN BILD der FRAU ausgezeichnet:Rita Ebel (68) aus Hanau schafft aus Legosteinen Rampen für Menschen im Rollstuhl und baut so bunte Brücken für mehr Teilhabe. Seit einem Verkehrsunfall vor 31 Jahren sitzt Rita Ebel im Rollstuhl. Trotz ihrer Einschränkung wird sie Europameisterin im Trick-Wasserski, fährt mit dem Rollstuhl Stand Up Paddle (SUP) oder Kajak. Doch sie scheitert immer wieder im Alltag an kleinen Stufen vor Geschäften oder Cafés. 2019 beginnt sie deshalb, Rollstuhlrampen aus Lego zu bauen. 156 solcher fröhlicher Auffahrhilfen hat sie inzwischen gebastelt - mit Hilfe ihrer Familie und vielen Mitstreitern. Als "Lego-Oma" verschickte sie die Bauanleitung bereits über 1.000 Mal weltweit, übersetzt in neun Sprachen. Seit 2021 ist die AWO in Hanau Träger des inklusiven Projekts. Mit ihrer Initiative "Perspektivwechsel" lädt Rita Ebel zudem Interessierte ein, selbst im Rollstuhl durch die Stadt zu fahren. "Ich möchte Hemmschwellen auch in den Köpfen senken", so Ebel. Weitere Infos unter: www.awo-hanau.de // @die_lego_oma (https://www.instagram.com/die_lego_oma/?hl=en)Charlotte Arnold (40) aus Frankfurt/Main betreut Schwangere und junge Mütter, die die Diagnose Krebs bekommen haben. Charlotte ist in der zehnten Woche schwanger, als bei ihr Brustkrebs festgestellt wird. Eine Abtreibung kommt für sie nicht in Frage. Die Fachanwältin für Arbeitsrecht kämpft sich durch eine Chemotherapie, die ihr ungeborenes Baby nicht schädigt. Tochter Sophia kommt gesund zur Welt. Doch Charlotte merkt in dieser Zeit, dass unser System hier viele Lücken hat. Es geht um abgelehnte Haushaltshilfen, verschleppte Bescheide, fehlende Reha-Plätze. Als es ihr besser geht, gründet sie 2019 ihren Verein "Pro Mater Sano e.V.". Seitdem begleiten Charlotte und ihr Team Schwangere und krebserkrankte Mütter mit Kindern bis sieben Jahre. Der Verein klärt auf, welche Hilfe Betroffenen zusteht, unterstützt bei Kassen-Anträgen und Behörden-Widersprüchen, bietet psychologische Beratung und Hilfspakete an. "Ich sehe, welche Last krebskranke Mütter tragen müssen, weil Unterstützung fehlt. Wir möchten die helfende Hand sein", so Arnold. Weitere Infos unter: www.pro-mater-sano.de // @promatersano (https://www.instagram.com/promatersano/)Jermabelle Westner (30) aus München hilft Kindern raus aus den Armutsvierteln von Manila und schenkt ihnen neue Perspektiven. Weil sie als Kind selbst erlebt hat, wie sich Hoffnungslosigkeit anfühlt, engagiert sie sich heute für andere betroffene Mädchen und Jungen. Jermabelle wuchs in den Slums der philippinischen Hauptstadt auf, verlor früh Mutter und Vater - und wurde schließlich mit zehn Jahren von einer Familie in Bayern adoptiert. 2019 gründet die Krankenschwester ihren Verein Matulong-hilfreich e. V. Mit ihrem Team unterstützt sie seitdem Schulkinder in Manila. Schon mehr als 300 Mädchen und Jungen haben durch sie Zugang zu Bildung bekommen. Darüber hinaus begleitet der Verein Bauernfamilien dabei, neue und nachhaltige Wege für ihren Lebensunterhalt zu entwickeln - was Landflucht und das Wuchern der Slums verhindern soll. Für Jermabelle ist das erst der Anfang: "Es ist schön zu sehen, wie Menschen wachsen und Vertrauen in sich selbst entwickeln", so Jermabelle Westner. Weitere Infos unter: www.matulong-hilfreich.de // @matulonghilfreichfoundation (https://www.instagram.com/matulonghilfreichfoundation/)Juliane Kronen (63) aus Köln vermittelt mit ihrer Plattform "innatura" überschüssige, neuwertige Produkte an soziale Einrichtungen. Nachdem die promovierte Unternehmensberaterin vor einigen Jahren vergeblich versucht hatte, 200.000 falsch etikettierte Shampoo-Flaschen zu spenden, begann sie zu handeln. Denn in Deutschland werden jedes Jahr fabrikneue Waren im Wert von sieben Milliarden Euro vernichtet. Mit ihrer "innatura gGmbH" bringt die Kölnerin diese Ausschusswaren und soziale Einrichtungen zusammen - die Waren landen nicht auf dem Müll, sondern dort, wo sie dringend gebraucht werden. In Köln lagern auf 3.000 Quadratmetern Produkte von 300 Firmen - darunter Hygieneartikel, Bettwäsche und Schulmaterialien. Gemeinnützige Organisationen können diese Waren online gegen eine geringe Gebühr bestellen. Seit 2013 hat "innatura" soziale Einrichtungen mit Artikeln im Wert von rund 60 Millionen Euro unterstützt, mehr als 100.000 bedürftige Menschen haben davon profitiert, über 6300 Tonnen Abfall wurden vermieden. Und Juliane Kronen denkt weiter: Ihr nächstes Ziel ist eine Änderung des Steuerrechts. "Denn in Deutschland ist das Wegwerfen für Unternehmen oft um ein Vielfaches günstiger als das Spenden", so Juliane Kronen. Weitere Infos unter: www.innatura.org // @innaturaspenden (https://www.instagram.com/innaturaspenden/)Kara Schott (43) aus Hamburg sorgt mit ihrer "Tiertafel Hamburg e.V." dafür, dass Tiere satt und ihre Menschen nicht vergessen werden. Wenn Menschen durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit in finanzielle Not geraten, leiden ihre Haustiere mit. Ohne Hilfe müssten viele Hund oder Katze abgeben - und würden so oft den letzten Halt und Trost verlieren. Hier setzt Kara Schott an: Denn bei ihrem Verein erhalten nicht nur Vierbeiner Futter und medizinische Hilfe - auch die Halterinnen und Halter werden mit warmen Mahlzeiten, Kleidung und Hygieneartikeln versorgt. Außerdem sind bei jeder Ausgabe Sozialarbeiter*innen vor Ort, beraten bei Problemen. Wer keinen Platz in einer regulären Tafel bekommt, findet bei Kara Schott und ihrem Team Unterstützung - und einen Moment der Geborgenheit. "Viele, die zu uns kommen, haben selbst kaum das Nötigste", sagt Schott, "Es ist wunderschön zu sehen, wie Mensch und Tier zusammenbleiben können." Weitere Infos unter: www.tiertafelhamburg.de // @tiertafelhamburg_e.V. (https://www.instagram.com/tiertafelhamburg_e.v/)GOLDENE BILD der FRAU: Das Netzwerk der starken FrauenMit den fünf neuen Preisträgerinnen gehören inzwischen bereits 108 beeindruckende, inspirierende Persönlichkeiten zum Netzwerk der GOLDENEN BILD der FRAU. 108 Frauen, die mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag für gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten und gerade in diesen herausfordernden Zeiten die Welt zu einem besseren Ort machen.Die einzigartigen Portrait-Fotos für die Plakate, auch digital bewegt, kreierte erneut Star-Fotografin GABO, die Gestaltung übernahm wie in den Jahren zuvor die Hamburger Agentur Frahm und Wandelt. Außenwerber WallDecaux stellt seit bereits 18 Jahren die Werbeflächen für die Plakate zur Verfügung.Jede Preisträgerin erhält vom Verein GOLDENE BILD der FRAU hilft e.V. ein Fördergeld in Höhe von 15.000 Euro. Bis zum Vorabend der großen Gala am 18. November 2026 können die Leserinnen und Leser der BILD der FRAU zudem per Telefon oder online abstimmen, welches Projekt den zusätzlich mit 30.000 Euro dotierten Publikumspreis erhalten soll. Alle Preisgelder werden von der Deutschen Postcode Lotterie gestiftet.Feierliche Verleihung am 18. November in HamburgDie feierliche Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU findet am 18. November im Hamburger Stage Theater an der Elbe statt. TV-Star Kai Pflaume führt erneut vor über 500 Gästen aus Show, Sport, Politik, Wirtschaft und Ehrenamt durch eine Gala voller Überraschungen und Emotionen.Weitere Informationen rund um die GOLDENE BILD der FRAU 2026 und die Publikumswahl finden Sie unter verein-goldenebildderfrau.de, auf Facebook und Instagram sowie im aktuellen Heft und online auf bildderfrau.de.Pressekontakt:Anna HagFUNKE UnternehmenskommunikationT 0201-804 8861E presse@funkemedien.deJutta RottmannPressekontakt GOLDENE BILD der FRAUT 0162-234 66 18E info@PRemiuminpublic.deOriginal-Content von: GOLDENE BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64318/6289873