Wien (www.anleihencheck.de) - Die HVPI-Gesamtinflation im Euroraum stieg ei im Mai auf 3,2% im Jahresvergleich, während die Kerninflation von 2,2% im April auf 2,5% anzog, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Beide Werte hätten leicht unter den RBI-Erwartungen gelegen, aber in der Kerninflation sei inzwischen ein klarer Anstieg der Preisdynamik erkennbar, welcher mit der jüngsten Entwicklung der Energiepreise verbunden zu sein scheine. Zunächst sei allerdings zu vermerken, dass die Nahrungsmittelinflation auf 2,0% zurückgegangen sei (nach 2,4% im April) und dass bislang keine klaren Zweitrundeneffekte aus höheren Kraft- oder Düngemittelpreisen sichtbar seien - solche Effekte könnten im weiteren Jahresverlauf jedoch nicht ausgeschlossen werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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