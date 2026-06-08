Der am 5. Juni gestartete Förderaufruf der Bundesregierung zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei der Errichtung von eigenen E-Lkw-Ladern ist nach sechseinhalb Stunden für beendet erklärt worden. Grund: das große Interesse. Für Unmut sorgt, dass Firmen offenbar wegen technischer Probleme teils gar nicht erst teilnehmen konnten. "Aufgrund des großen Interesses am Förderaufruf sind die hierfür vorgesehenen Fördermittel bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net