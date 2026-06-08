Hamburg (ots) -Was ist ein wirklicher Nachrichtenwert? Welche modernen Instrumente gibt es, um zu Ihren Themen mit Journalist:innen ins Gespräch zu kommen? Was muss ich bei der Ansprache beachten und wie schaffe ich es, dass meine Themenvorschläge nicht im Papierkorb landen? Vera Klopprogge macht Sie in diesem 90 Minuten Webinar fit, um mit einem knackigen und zielgerichteten Themenpitch Journalist:innen von Ihren Themen zu überzeugen.Welche Ansprache und Themen überzeugen Journalist:innen?Ihr Unternehmen und die Profis und Expertinnen in Ihrem Haus haben etwas Relevantes zu sagen, das für die Medien einen echten Newswert hat. Wie schaffen Sie es, mit einem zielgerichteten Themenpitch aus der Masse an Themenvorschlägen, die Redaktionen jeden Tag bekommen, herauszustechen?In diesem Webinar lernen Sie anhand von Best Practice Beispielen, wie Sie knackige Themenvorschläge entwickeln und so aufbereiten, damit Journalist:innen überzeugt werden, genau Ihre Fachleute zu interviewen oder genau auf Ihre Pressekonferenz zu kommen. Sie erhalten praxiserprobte Tipps und Tricks, die Sie direkt anwenden können.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Programm:- Aktuelle Anlässe und Aufhänger finden- Einen Themenpitch formulieren- Einfach und schnell umzusetzende Tipps und Tricks für die zielgerichtete mündliche oder schriftliche Ansprache von Journalist:innen- Checkliste für Ihren nächsten Themenpitch- Inspiration anhand von PraxisbeispielenGeeignet für:Das Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und -Berater, die neue Inspirationen für die Ansprache von Journalistinnen und Journalisten suchen.Referentin Vera Klopprogge hat über 15 Jahre Berufserfahrung in PR und Marketing, unter anderem als Leiterin Corporate Communications bei Forschungseinrichtungen und Universitäten und als Leiterin Marketing bei der Gebäudetechniksparte von Siemens. Seit 2012 gibt die studierte Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin ihr Know-how in Workshops und Vorträgen weiter. Mitte 2023 hat sie ihre Leidenschaft -Wissen aus der Praxis weiterzugeben - zu ihrem Vollzeitjob gemacht und ist mit Vera Klopprogge Kommunikation & Training selbständig.Key Facts:- Der Themenpitch - So begeistern Sie Journalist:innen für Ihre Vorschläge- Termin: Donnerstag, 2. Juli 2026, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 040 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6289921