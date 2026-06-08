Bitcoin ist am Freitag gemeinsam mit den traditionellen Finanzmärkten deutlich unter Druck geraten. Auslöser waren neue geopolitische Spannungen zwischen Israel und dem Iran sowie robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA, die erneut Diskussionen über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank ausgelöst haben. Im Zuge der Abwärtsbewegung fiel Bitcoin zeitweise bis an die Marke von 60.000 US$. Dort hatte sich bereits Anfang des Jahres eine wichtige Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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