Es ist ein rabenschwarzer Tag für die Aktionäre von Zealand Pharma. Der Kurs des dänischen Biotech-Untenrehmens kollabiert zum Wochenbeginn um -25% und fällt damit fast auf ein neues 2-Jahrestief. Was steckt hinter dem Crash der Zealand Pharma-Aktie und ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für eine Buy-the-dip-Strategie? Ein massiver Studienrückschlag Der Grund für den heftigen Kurssturz der Zealand Pharma-Aktie am Montagmorgen ist die Veröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de