© Foto: Dall-ETrotz des heftigen Krypto-Abverkaufs sieht VanEck großes Potenzial für Bitcoin und erwartet zum Jahresende eine mögliche Trendwende.Bitcoin fiel in der letzten Woche zwischenzeitlich unter die Marke von 60.000 US-Dollar und markierte damit erstmals seit Oktober 2024 wieder Kurse im Bereich der 50.000er-Zone. Matthew Sigel, Leiter der Digital-Asset-Research-Abteilung beim Vermögensverwalter VanEck, bleibt trotz des massiven Ausverkaufs bullish. "Das vierte Quartal sieht für uns nach einer Phase aus, in der man vollständig investiert sein sollte", sagte Sigel gegenüber CNBC. Er verwies dabei auf den historischen Vierjahreszyklus von Bitcoin sowie die weiter zunehmende institutionelle …Den vollständigen Artikel lesen
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