Der erhoffte Ausbruch bei der Deutschen Bank ist vertagt. Zum Wochenstart legen die Papiere tiefer los, was im Einklang mit der Gesamtmarktentwicklung steht. Eigentlich sind die Trends für das Handelsgeschäft aktuell positiv, das Management dämpfte jedoch erst kürzlich die Erwartungen.Das Wichtigste kurz und knapp• Der charttechnische Ausbruch bei der Deutschen Bank ist erneut gescheitert und die erhoffte Trendwende lässt weiter auf sich warten.• Das Management erwartet im zweiten Quartal Gegenwind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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