Der bevorstehende Abschluss der Trilogverhandlungen treibt die EU-Kleinanlegerstrategie voran. Der Kompromisstext würde einfache Produkte wie ETFs begünstigen, so der VOTUM Verband. Er warnt vor Fehlanreizen und zunehmendem Druck auf die persönliche Beratung und auf Vermittler. Kommt mit der RIS der Produktverkauf im Finanzvertrieb zurück? Wurde dieser in den vergangenen Jahren noch stark kritisiert, weil er zu wenig auf den tatsächlichen Kundenbedarf ausgerichtet ist, könnte es nun ausgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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