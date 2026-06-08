Ulm (ots) -- Neuer Materialansatz als Impuls für offenen Austausch mit Einsatzkräften und Entscheidern- Begehbares Kabinenmodul auf der Interschutz 2026 präsentiert- Holzverbundansatz eröffnet neue Perspektiven im Mannschaftskabinenbau- Fokus auf Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und regionale VerfügbarkeitMit dem "Concept TeamCab" zeigt Magirus einen neuen Denkansatz für zukünftige Mannschaftskabinen im Feuerwehrfahrzeugbau. Auf der Interschutz 2026 in Hannover präsentierte das Unternehmen dazu ein begehbares Kabinenmodul, das sich bewusst nicht als Serienprodukt, sondern als Impuls für den offenen Austausch über zukünftige Materialien, Anforderungen und mögliche Entwicklungen im Fahrzeugbau mit Einsatzkräften und Entscheidern versteht. Magirus greift damit Themen wie Reparaturfähigkeit, Materialverfügbarkeit, individuelle Fertigungsmöglichkeiten und langlebige Materialkonzepte auf.Materialansatz mit Fokus auf LanglebigkeitDer gezeigte Holzverbundansatz aus Buchenholz in Eichenoptik zeigt mögliche neue Ansätze für alternative Werkstoffe im Mannschaftskabinenbau. Im Fokus stehen dabei insbesondere Robustheit, Verarbeitbarkeit und langfristige Instandsetzung. Zu den Eigenschaften des Materialansatzes zählen widerstandsfähige Oberflächen, individuelle Bearbeitungsmöglichkeiten sowie Reparatur- und Recyclingfähigkeit. Gleichzeitig spielen stabile regionale Materialverfügbarkeit und Langlebigkeit eine wichtige Rolle.Die tragende Struktur der Kabine bleibt unverändert und erfüllt weiterhin bestehende Sicherheitsanforderungen wie ECE R29. Zusätzlich kommen brandmindernde Lasuren und Lacke zum Einsatz. Überlackierte Oberflächen schützen das Material dauerhaft vor Feuchtigkeit, während die verwendeten Beschichtungen zudem säure- und laugenbeständig ausgelegt sind.Austausch statt fertiger AntwortenDas Concept TeamCab versteht sich nicht als fertige Antwort, sondern als Einladung zum offenen Austausch über zukünftige Anforderungen an Mannschaftskabinen und Einsatzfahrzeuge."Für uns bedeutet Innovation auch, neue Wege offen zu diskutieren und mögliche Ansätze frühzeitig gemeinsam mit den Anwendern zu bewerten", sagt Fatmir Veselaj, CEO der Magirus Gruppe. Ziel sei es, neue Ansätze aktiv aufzuzeigen und gemeinsam mit Einsatzkräften und Entscheidern offen über zukünftige Anforderungen zu diskutieren.Während der Interschutz 2026 nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das begehbare Modul zu erkunden und ihre Perspektiven zu zukünftigen Mannschaftskabinen einzubringen. Die gewonnenen Impulse und Rückmeldungen werden in die weitere Bewertung möglicher Ansätze einfließen.BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT MAGIRUS)Bild 1: Concept TeamCab auf der Interschutz 2026: Das begehbare Kabinenmodul zeigt einen neuen Denkansatz für zukünftige Mannschaftskabinen[Download Bild 1] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-08_Magirus_PR_Concept_TeamCab_pic_01.jpg)Bild 2: Concept TeamCab: Impuls für den Austausch über Materialien, Anforderungen und mögliche Entwicklungen im Feuerwehrfahrzeugbau[Download Bild 2] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-08_Magirus_PR_Concept_TeamCab_pic_02.jpg)Bild 3: Blick in den Innenraum der Concept TeamCab von Magirusmit Sitzplätzen aus einem innovativen Holzverbundansatz aus Buchenholz[Download Bild 3] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-08_Magirus_PR_Concept_TeamCab_pic_03.jpg)Bild 4: Details der Sitzkonstruktion: Concept TeamCab zeigt mögliche neue Ansätze für Gestaltung, Materialeinsatz und individuelle Fertigungsmöglichkeiten im Bereich zukünftiger Mannschaftskabinen[Download Bild 4] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-08_Magirus_PR_Concept_TeamCab_pic_04.jpg)Bild 5: Innenraumdetail / Stauraum: Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Verarbeitbarkeit stehen bei der Concept TeamCab im Fokus.[Download Bild 5] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-08_Magirus_PR_Concept_TeamCab_pic_05.jpg)Bild 6: Außenverkleidung der Concept TeamCab: Der Holzverbundansatz wird durch brandmindernde Lasuren und Lacke geschützt[Download Bild 6] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-08_Magirus_PR_Concept_TeamCab_pic_06.jpg)ÜBER MAGIRUSLeidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.KURZ-BIOFatmir Veselaj, Chief Executive Officer (CEO) Magirus GmbHFatmir Veselaj ist seit Juli 2025 CEO von Magirus und verantwortet die strategische Ausrichtung sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens. Zuvor leitete er als Chief Restructuring Officer (CRO) die ersten wichtigen Schritte zur Stabilisierung des Unternehmens ein.[Download Portrait] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/portraits/Magirus_CEO_Fatmir_Veselaj.jpg)Pressekontakt:Pierre DeraëdMagirus GmbHGlobal Marketing & Corporate CommunicationsGraf-Arco-Strasse 3089079 UlmE-Mail: pr@magirusgroup.comMobil: +49 151 58011330Original-Content von: Magirus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181687/6290013