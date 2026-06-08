Oldenburg (ots) -Die Flynnox GmbH arbeitet derzeit an der Entwicklung einer wiederverwendbaren Plattform, die in Höhenbereichen von etwa 30 bis 45 Kilometern operieren kann. Das System basiert auf einer vielseitig einsetzbaren Stratosphärenplattform, diese soll künftig Anwendungen in der Stratosphäre ermöglichen. Dazu zählen Kommunikation, Überwachung, Verteidigung, Sensorik und weitere technische Einsatzgebiete in Höhen von bis zu 45 Kilometern.In den vergangenen Monaten konnte Flynnox bereits erste erfolgreiche Tests mit einem Prototypen durchführen. Dabei wurde insbesondere eine eigens entwickelte Technik zum kontrollierten Ausbringen von Nutzlasten unter realen Temperaturbedingungen erfolgreich getestet. Die Versuche zeigten, dass das System auch unter den anspruchsvollen Bedingungen der Stratosphäre zuverlässig funktioniert.Die jüngsten internationalen Entwicklungen und öffentlichen Berichte zeigen deutlich, dass wetterballon-gestützte Plattformen bereits heute erfolgreich eingesetzt werden können. Für die Flynnox GmbH stellen diese Entwicklungen eine Bestätigung des eigenen technologischen Ansatzes sowie der grundsätzlichen Funktionsfähigkeit solcher Systeme dar.Während aktuelle Systeme überwiegend in niedrigeren Höhenbereichen operieren, entwickelt Flynnox eine Stratosphärenplattform für Höhen von über 30 Kilometern. Das Unternehmen ist überzeugt, dass solche Systeme künftig eine wichtige Rolle in den Bereichen Kommunikation, Überwachung, Verteidigung, Sensorik und weiteren technischen Anwendungen spielen werden.Die steigende internationale Aufmerksamkeit an das System Flynnox sowie die bisherigen eigenen Entwicklungserfolge zeigen, dass diese Technologie zunehmend an Bedeutung gewinnt und künftig neue Möglichkeiten für flexible, schnell verfügbare und kosteneffiziente Lösungen schaffen kann.Die Flynnox-Plattform wurde als vielseitig einsetzbare und wiederverwendbare Stratosphärenplattform entwickelt. Durch ihren flexiblen Aufbau kann sie für unterschiedliche Aufgaben und Einsatzbereiche genutzt werden.Dazu zählen unter anderem:- Kommunikations- und Internetlösungen,- Überwachungs-, Beobachtungs- und Sensorsysteme,- langfristige Einsätze in großen Höhen,- Transport und Ausbringen technischer Systeme und Nutzlasten,- Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten,- zivile, infrastrukturelle und sicherheitsrelevante Anwendungen.Durch die Fähigkeit, über längere Zeiträume in Höhen von mehr als 30 Kilometern zu operieren, eröffnet die Plattform neue Möglichkeiten für flexible und kosteneffiziente Lösungen in Bereichen, die bisher nur mit erheblichem technischem und finanziellem Aufwand realisiert werden konnten.Flynnox sieht in Stratosphärenplattformen ein großes Zukunftspotenzial. Durch die Möglichkeit, Höhen von mehr als 30 Kilometern flexibel und vergleichsweise kostengünstig zu erreichen, können solche Systeme künftig eine wichtige Ergänzung zu bestehenden Kommunikations-, Überwachungs- und Satellitenlösungen darstellen.Insbesondere in Bereichen wie Internetversorgung, Sensorik, Katastrophenschutz, Infrastrukturüberwachung und Forschung eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten. Gleichzeitig können Stratosphärenplattformen dort eingesetzt werden, wo herkömmliche Systeme an technische oder wirtschaftliche Grenzen stoßen.Darüber hinaus untersucht Flynnox zukünftige Einsatzmöglichkeiten als Trägerplattform für Kleinsatelliten und weitere Forschungsnutzlasten. Die große Flughöhe der Plattform eröffnet hierfür interessante technologische Perspektiven und könnte langfristig neue Ansätze für einen flexibleren und kosteneffizienteren Zugang zu höheren Atmosphärenschichten und weltraumnahen Anwendungen ermöglichen."Die aktuellen Entwicklungen bestätigen unsere technologische Ausrichtung. Unsere bisherigen Tests haben gezeigt, dass die Grundidee funktioniert und großes Entwicklungspotenzial besitzt. Gleichzeitig wird weltweit deutlich, dass wetterballongestützte Systeme künftig eine wichtige Rolle in den Bereichen Kommunikation, Überwachung, Verteidigung, Forschung und Infrastruktur spielen können. Das zunehmende Interesse sowie erste Gespräche mit internationalen Partnern und Institutionen bestätigen uns zusätzlich in unserem Entwicklungsansatz", erklärt Stefan Schmerdtmann, Geschäftsführer der Flynnox GmbH.Die zugrunde liegende Technologie wurde bereits zum Patent angemeldet.Über Flynnox GmbHDie Flynnox GmbH mit Sitz in Oldenburg (Ol) entwickelt innovative Stratosphärenplattformen für Anwendungen in den Bereichen Kommunikation, Überwachung, Verteidigung, Sensorik und Forschung. Das Unternehmen arbeitet an wiederverwendbaren Systemen, die langfristige Einsätze in Höhen von über 30 Kilometern ermöglichen und neue technologische Möglichkeiten für zukünftige Infrastruktur- und Kommunikationslösungen schaffen sollen.Pressekontakt:Flynnox GmbHStefan SchmerdtmannStau 12326122 OldenburgE-Mail: s.schmerdtmann@flynnox.comWeb: https://www.flynnox.comOriginal-Content von: Flynnox GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182695/6290003