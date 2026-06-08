China führt neue technische Vorgaben für Elektroautos mit Range Extender ein. Die überarbeitete Industrienorm soll ab November 2026 greifen. Damit reagieren die chinesischen Behörden auf den stark wachsenden Markt für EREV-Modelle. Der neue chinesische Industriestandard QC/T 1086-2026 ersetzt die bisherige Fassung QC/T 1086-2017 aus dem Jahr 2017. Er legt deutlich konkretere technische Anforderungen und Prüfverfahren für Range-Extender-Systeme in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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