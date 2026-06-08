Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 08.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 30.143 Punkten. Der Nasdaq lief bis zum frühen Nachmittag seitwärts weiter. Mit Aufnahme des offiziellen Handels macht sich dann eine ausgeprägte Schwäche breit. Die kleineren Entlastungsbewegungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde direkt zu Gewinnmitnahmen genutzt. Bis zum Abend setzte sich der Abgabedruck weiter fort. Die Range zum Wochenschluss war vierstellig. Der Nasdaq ging im Bereich seines Tagestiefs aus dem Wochenhandel.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Massiver Abverkauf belastet das kurzfristige Chartbild: Der Nasdaq 100 verlor am Freitag über 1.100 Punkte und schloss nahe seines Tagestiefs. Im Stundenchart bleibt die technische Lage bärisch, solange der Index unter der SMA20 notiert.

Der Nasdaq 100 verlor am Freitag über 1.100 Punkte und schloss nahe seines Tagestiefs. Im Stundenchart bleibt die technische Lage bärisch, solange der Index unter der SMA20 notiert. SMA200 bei 28.883 Punkten im Fokus: Die 200er-Durchschnittslinie im 4-Stunden-Chart ist die zentrale Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch könnte weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 28.750 bzw. 28.490 Punkten freisetzen.

Die 200er-Durchschnittslinie im 4-Stunden-Chart ist die zentrale Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch könnte weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 28.750 bzw. 28.490 Punkten freisetzen. Erholungschancen bleiben bestehen: Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 28.993 Punkten stabilisieren und die SMA200 verteidigen, sind technische Gegenbewegungen in Richtung 29.400 Punkte und darüber hinaus möglich. Das bullische Szenario wird aktuell mit 55 - leicht favorisiert.

Der Nasdaq 100 startete am Freitag bei 30.143 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst stabilen Seitwärtsbewegung setzte mit Beginn des offiziellen US-Handels eine ausgeprägte Verkaufswelle ein. Zwischenzeitliche Erholungsversuche wurden konsequent abverkauft. Der Verkaufsdruck nahm bis zum Handelsende kontinuierlich zu, sodass der Index nahe seines Tagestiefs bei 28.990 Punkten aus dem Handel ging.

Mit einer Handelsspanne von 1.280 Punkten zeigte sich eine außergewöhnlich hohe Volatilität. Der Nasdaq 100 verlor innerhalb eines Handelstages deutlich an Wert und beendete die Woche mit einem klar bärischen Signal.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart: Bären übernehmen die Kontrolle

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notiert der Nasdaq 100 aktuell unter der 20-Stunden-Linie (SMA20 bei 29.428 Punkten) sowie deutlich unter der 200-Stunden-Linie (SMA200 bei 30.227 Punkten).

Die dynamische Abwärtsbewegung zum Wochenschluss hat das kurzfristige Chartbild klar eingetrübt. Solange der Nasdaq 100 unter der SMA20 verbleibt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht.

Wichtige Unterstützungen

28.883 Punkte (SMA200 im 4-Stunden-Chart)

28.750 Punkte

28.490 Punkte

Wichtige Widerstände

29.428 Punkte (SMA20)

29.958 Punkte (SMA50)

30.227 Punkte (SMA200)...

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